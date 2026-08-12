Paz sobre Ley de Inversiones: "No importa si es de izquierda o derecha, que el dólar genere empleo"

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Publicado el 12/08/2026 a las 14h07
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habló este miércoles sobre la Ley de Inversiones que su Gobierno presentó el martes y afirmó que los dólares deben llegar al país, sin discursos ideológicos, para generar empleo y desarrollo.

"No me importa si el dólar viene de la izquierda o la derecha. Quiero que el dólar venga, aterrice en Bolivia, y genere producción, genere empleo, genere industria y genere desarrollo", dijo el mandatario.

Asimismo, Paz indicó que la nueva Ley de Inversiones tiene que abrir la opción para que los pequeños, medianos y grandes empresarios puedan invertir su dinero con seguridad.

"El Estado es importante, pero es más importante que tú puedas tener las capacidades para desarrollar en tu región, que tengas el derecho a generar tu negocio, que te respeten y que te permitan crecer", manifestó el presidente.

El anteproyecto de la Ley de Inversiones, entregada a la Asamblea por el Ejecutivo, establece un plan estratégico quinquenal del Ejecutivo y la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI). Asimismo, marca los requisitos para los inversores y un conjunto de garantías jurídicas a fin de proteger el capital nacional y extranjero.

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