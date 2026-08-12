Presidente de Diputados: hay “alrededor de 4” proyectos de ley de inversiones

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, informó este miércoles que hay cuatro proyectos de ley de inversiones que ingresaron al Parlamento y anunció que se buscarán consensos para unificarlos, indica una nota de prensa de esa instancia legislativa.

“Con esta (propuesta de) ley que ha ingresado ayer, que es la (…) más ampulosa, serían alrededor de cuatro. Por eso vamos a empezar a trabajar los consensos”, indicó Castro.

El martes, el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Inversiones, que contiene 103 artículos y fue socializado con varios sectores en distintas regiones del país.

El presidente de Diputados refirió que las propuestas reflejan diferentes criterios que deben ser unificados en busca de lo mejor para el país.

“Respecto de la unificación, lo que se busca es generar los criterios de consenso para tener una sola ley que pueda ser aprobada (por) mayoría o por dos tercios”, mencionó.

Y agregó que “lo que se ha hecho siempre es buscar los consensos para toda ley que sea en beneficio de los bolivianos. Siempre hay un espíritu de todos los diputados de buscar un consenso al respecto, si es de beneficio, eso no esperamos que cambie en las sesiones que vienen. Se van a empezar justamente los acercamientos, es lo que se hace con cada una de las leyes que se trata”, aclaró.

También informó que la comisión designada para examinar en primera instancia los proyectos de ley de inversiones tendrá un plazo de 15 días para su debate y tratamiento de la norma, luego serán remitidos al pleno de la Cámara de Diputados.

“La comisión, por normativa, tiene 15 días para el tratamiento de una (propuesta de) ley, pero se trata de un proyecto de 103 artículos y tenemos tres leyes más, entonces debemos, en primera instancia, ser responsables con esto. Vamos a permitir que la comisión tome el tiempo pertinente, esperemos que sea dentro de los de los 15 días”, concluyó la autoridad.

El presidente de la Cámara Baja informó también que se revisarán los detalles de cada proyecto y, en función de ello, se desarrollará el trabajo paso a paso. Agregó que, si existe la necesidad de realizar alguna modificación, se la planteará en su debido momento.