El Senado tratará este jueves la designación de Camacho y Lupo como embajadores

Este jueves, la Cámara de Senadores tratará el informe para la designación del exgobernador Luis Fernando Camacho como embajador ante Paraguay y del exministro José Luis Lupo, como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Trataremos la solicitud que hace el Presidente para la designación de los dos primeros miembros que salen del país como embajadores ante el Paraguay y la OEA", afirmó el presidente del Senado, Diego Ávila.

Este pasado martes, Camacho y Lupo se presentaron ante la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores para presentar sus planes de trabajo.

Tanto el exgobernador como el exministro fueron invitados por el presidente del Estado, Rodrigo Paz para ejercer dichos cargos.