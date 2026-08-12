Tiwanaku: Encendieron la antorcha suramericana rumbo a Santa Fe 2026

El Centro Ceremonial de Tiwanaku fue escenario del acto protocolar de encendido de la Antorcha Suramericana, que marca el inicio del recorrido del Fuego Suramericano hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, evento deportivo que se realizará en Argentina en el mes de septiembre.

La ceremonia se realizó en la Puerta del Sol y el Templo de Kalasasaya con la presencia del Ministerio de Salud y Deportes, mediante el Viceministerio de Deportes, autoridades originarias de Tiwanaku, del Comité Olímpico Boliviano y ODESUR.

Tras la entonación de los himnos de Bolivia, Olímpico y de ODESUR, y una danza autóctona, se prendió la Mesa Ancestral Andina, donde se encendió de forma ancestral la Antorcha. El fuego fue entregado a las autoridades deportivas para iniciar su recorrido.

Con este acto, Bolivia unió su legado cultural milenario con el espíritu deportivo regional, dando inicio oficial al camino de la llama hacia Santa Fe 2026.