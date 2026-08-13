“He tenido una conversación muy corta”: Lara visita San Pedro y habla con Arce

País
AGENCIAS
Publicado el 13/08/2026 a las 16h27
ESCUCHA LA NOTICIA

El vicepresidente Edmand Lara visitó este jueves la cárcel de San Pedro, en La Paz, y reconoció que en su recorrido por el penal tuvo una breve conversación con el expresidente Luis Arce, quien cumple detención preventiva por la investigación del fondo indígena, según un reporte de Unitel.

“He tenido una conversación muy corta y luego he continuado el recorrido para verificar la situación de (los otros) privados de libertad”, sostuvo Lara cuando fue consultado si conversó con Arce.

No obstante, negó que su visita al penal sea solo para un encuentro con el expresidente, como lo denunció el diputado Manolo Rojas.

“Quiero denunciar que nuestro vicepresidente se está reuniendo con quién ha sido artífice de la desgracia de los bolivianos (...), ha dejado quebrado y arruinado al país”, afirmaba Rojas en una entrevista con la red Unitel horas antes de la visita de Lara.

Por su lado, Lara insistió que visitó esta cárcel paceña con una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que replicará este procedimiento en otros recintos penitenciarios del país.

Sobre su conversación con Arce, señaló que el expresidente se le acercó y le comunicó que mejoró su atención de salud en el penal.

Añadió que es la primera vez que se comunica con Arce y para él “es una persona privada de libertad, al igual que todos”.

 

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
"No validaré decisiones con las que no coincido: Zaratti renuncia al Viceministerio de Culturas
2
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
3
El “Súper Niño” ya golpea Bolivia con sequías, heladas y lluvias torrenciales
4
Antes del debate en Diputados, surgen trabas y apoyos a la Ley de Inversiones
5
Manfred cumple 100 días de gestión y planea mercado y electrolineras

Lo más compartido

1
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
2
Manfred presenta resultados de 100 días, la base de su gestión en Cochabamba
3
Antes del debate en Diputados, surgen trabas y apoyos a la Ley de Inversiones
4
Ley de Inversiones busca atraer capital extranjero y crea nuevos incentivos
5
Tiwanaku: Encendieron la antorcha suramericana rumbo a Santa Fe 2026

Más en País

13/08/2026
Doria Medina da su “posición frente al proyecto de ley de inversiones”
“Lo que debe mantenerse (…) son las alianzas público-privadas y el esfuerzo para ubicarse en el centro: se necesita inversiones, pero también fuertes...
Ver más
13/08/2026
"No validaré decisiones con las que no coincido: Zaratti renuncia al Viceministerio de Culturas
Andrés Zaratti presentó este miércoles su "renuncia irrevocable" a su cargo como viceministro de Culturas y afirmó que las decisiones que está tomando el...
Ver más
El fenómeno climático del “Súper Niño” ya afecta a diversas regiones de Bolivia con sequías agudas y también con heladas, incluso se presentan lluvias torrenciales en la amazonía.
Ver más
13/08/2026
El “Súper Niño” ya golpea Bolivia con sequías, heladas y lluvias torrenciales
Pese a que la Cámara de Diputados todavía no empezó el debate de la Ley de Inversiones, presentada el martes por el Ejecutivo,asambleístas, políticos y sectores ligados a la economía del país se han...
Ver más
13/08/2026
Antes del debate en Diputados, surgen trabas y apoyos a la Ley de Inversiones
Las intensas nevadas que caen en el sur y este de Potosí ha generado situaciones de emergencia y afectaciones. Debido al temporal, se ha dispuesto el cierre de la frontera con Chile.
Ver más
13/08/2026
Cierran pasos fronterizos entre Potosí y Chile por intensa nevada
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, puso en marcha este jueves el plan "Fronteras Seguras" en el municipio de Guayaramerín en Beni, con la presencia de gobernadores, ministros y otras autoridades.
Ver más
13/08/2026
Gobierno ejecuta el plan para la seguridad de las cinco fronteras con infraestructura e inversión
En Portada
13/08/2026 País
Gobierno ejecuta el plan para la seguridad de las cinco fronteras con infraestructura e inversión
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, puso en marcha este jueves el plan "Fronteras Seguras" en el municipio de Guayaramerín en Beni, con la presencia de...
vista
12/08/2026 País
Paz sobre Ley de Inversiones: "No importa si es de izquierda o derecha, que el dólar genere empleo"
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habló este miércoles sobre la Ley de Inversiones que su Gobierno presentó el martes y afirmó que los dólares deben...
vista
13/08/2026 País
Doria Medina da su “posición frente al proyecto de ley de inversiones”
“Lo que debe mantenerse (…) son las alianzas público-privadas y el esfuerzo para ubicarse en el centro: se necesita inversiones, pero también fuertes...
vista
13/08/2026 País
Caso vehículo de Espinoza: Informe señala afectación fiscal de Bs 3.523 y la califica como contravención
La compra de un vehículo 100% eléctrico Audi Q4 E-TRON (modelo 2025) con una minuta de transferencia menor al real, por parte del ministro de Economía, José...
vista
13/08/2026 País
"No validaré decisiones con las que no coincido: Zaratti renuncia al Viceministerio de Culturas
Andrés Zaratti presentó este miércoles su "renuncia irrevocable" a su cargo como viceministro de Culturas y afirmó que las decisiones que está tomando el...
vista
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón del deporte sudamericano.
vista
Actualidad
“Lo que debe mantenerse (…) son las alianzas público-privadas y el esfuerzo para ubicarse en el centro: se necesita...
Ver más
13/08/2026 País
Doria Medina da su “posición frente al proyecto de ley de inversiones”
El vicepresidente Edmand Lara visitó este jueves la cárcel de San Pedro, en La Paz, y reconoció que en su recorrido por...
Ver más
13/08/2026 País
“He tenido una conversación muy corta”: Lara visita San Pedro y habla con Arce
La compra de un vehículo 100% eléctrico Audi Q4 E-TRON (modelo 2025) con una minuta de transferencia menor al real, por...
Ver más
13/08/2026 País
Caso vehículo de Espinoza: Informe señala afectación fiscal de Bs 3.523 y la califica como contravención
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, puso en marcha este jueves el plan "Fronteras Seguras" en el municipio de...
Ver más
13/08/2026 País
Gobierno ejecuta el plan para la seguridad de las cinco fronteras con infraestructura e inversión
Deportes
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Bolívar empató con Sao Paulo 1-1 ayer en La Paz, con lo que la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana...
Ver más
12/08/2026 Fútbol
Bolívar empata en casa ante Sao Paulo por la Sudamericana
Bolívar jugará contra Sao Paulo esta noche en La Paz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa...
Ver más
11/08/2026 Fútbol
Bolívar juega contra Sao Paulo en busca de sacar ventaja en el partido de ida de octavos de final
Con la presencia de Lionel Messi, amigos, allegados y toda su familia, culminó el último adiós a Jorge Messi en el...
Ver más
10/08/2026 Fútbol
Messi despidió a su padre junto a sus familiares en una ceremonia privada
Tendencias
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Hoy tendrá lugar un eclipse solar total, un evento que ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y...
Ver más
12/08/2026 Interesante
Unos 55 países observarán el eclipse de Sol número 16 del siglo XXI, no será visible desde Bolivia
El reciente sismo que afectó a Colombia ayer lunes volvió a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos...
Ver más
11/08/2026 Tecnología
Cómo activar la alerta sísmica en Android de Google y iPhone
Doble Click
Durante siglos, enfermedades infecciosas, hemorragias, trastornos metabólicos y períodos de escasez de alimentos...
Ver más
12/08/2026 Cultura
Quiénes fueron los 5 científicos que más vidas salvaron con sus descubrimientos
El filme nacional “La hija cóndor” continúa generando buenas noticias. El pasado lunes en la noche sumó dos galardones...
Ver más
12/08/2026 Cine
“La hija cóndor” gana dos títulos en Chile y va por más a Perú
Tras el éxito obtenido en Suiza, la película “La hija cóndor” se apresta a conquistar a la audiencia de México y...
Ver más
11/08/2026 Cultura
El filme “La hija cóndor” se apresta a conquistar México y Francia
La mayor atención se centra en la Fiesta de la Integración Nacional de Bolivia, que congregará a miles de fieles en...
Ver más
10/08/2026 Cultura
Cartelera: La festividad de la Virgen de Urkupiña acapara la atención