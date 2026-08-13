“He tenido una conversación muy corta”: Lara visita San Pedro y habla con Arce

El vicepresidente Edmand Lara visitó este jueves la cárcel de San Pedro, en La Paz, y reconoció que en su recorrido por el penal tuvo una breve conversación con el expresidente Luis Arce, quien cumple detención preventiva por la investigación del fondo indígena, según un reporte de Unitel.

“He tenido una conversación muy corta y luego he continuado el recorrido para verificar la situación de (los otros) privados de libertad”, sostuvo Lara cuando fue consultado si conversó con Arce.

No obstante, negó que su visita al penal sea solo para un encuentro con el expresidente, como lo denunció el diputado Manolo Rojas.

“Quiero denunciar que nuestro vicepresidente se está reuniendo con quién ha sido artífice de la desgracia de los bolivianos (...), ha dejado quebrado y arruinado al país”, afirmaba Rojas en una entrevista con la red Unitel horas antes de la visita de Lara.

Por su lado, Lara insistió que visitó esta cárcel paceña con una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que replicará este procedimiento en otros recintos penitenciarios del país.

Sobre su conversación con Arce, señaló que el expresidente se le acercó y le comunicó que mejoró su atención de salud en el penal.

Añadió que es la primera vez que se comunica con Arce y para él “es una persona privada de libertad, al igual que todos”.