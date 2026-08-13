"No validaré decisiones con las que no coincido: Zaratti renuncia al Viceministerio de Culturas

Andrés Zaratti presentó este miércoles su "renuncia irrevocable" a su cargo como viceministro de Culturas y afirmó que las decisiones que está tomando el Ejecutivo debilitan la institucionalidad cultural y generan preocupación por el futuro del sector.

"No me es posible continuar en el cargo ni validar con mi permanencia decisiones con las que no coincido y cuyas consecuencias para el sector cultural considero profundamente preocupantes", señala su carta de renuncia.

Asimismo, Zaratti sostuvo que la cultura es una fuerza estratégica que fortalece la identidad y memoria histórica, por lo que no deben ser consideradas un ámbito secundario.

En ese sentido, el exviceministro señaló que durante su gestión enfrentó recursos limitados, debilidades institucionales, problemas estructurales y dificultades por la crisis económica y política. Sin embargo, aseguró que intentó impulsar políticas públicas y fortalecer la protección del patrimonio cultural mediante la coordinación con diferentes instituciones.

Zaratti afirmó que se subestima la importancia de la cultura y remarcó que no solo se reduce a la realización de actividades, espectáculos o acciones de promoción, y no puede ser tratada como un "simple insumo al servicio del turismo", manifestó.

Por último, la exautoridad anunció que dejará a disposición de las nuevas autoridades los informes, proyectos y documentación de su gestión, y aseguró su disposición para facilitar una transición ordenada y transparente.

La noche del 3 de agosto, el presidente Rodrigo Paz anunció la eliminación de los ministerios de Cultura, Turismo y Gastronomía y explicó que se convertirá en la Agencia Nacional de Turismo, del Folklore y de la Gastronomía que va a permitir que lo público y privado se puedan encontrar con mayor facilidad.