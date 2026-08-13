El “Súper Niño” ya golpea Bolivia con sequías, heladas y lluvias torrenciales

País
Redacción Central
Publicado el 13/08/2026 a las 8h33
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El fenómeno climático del “Súper Niño” ya afecta a diversas regiones de Bolivia con sequías agudas y también con heladas, incluso se presentan lluvias torrenciales en la amazonía. Según el ingeniero ambiental Waldo Ballaster, este fenómeno ya impactó en la Chiquitania, el Chaco y el Altiplano. Además, podría causar graves perjuicios en el sistema agrícola tradicional de todo el país, según reporte de Urgente.bo.

“Nos está afectando con sequías y con heladas, nevadas. Eso debe preocuparnos muchísimo porque en la zona occidental de Bolivia afecta severamente a la producción agrícola y a la salud alimentaria. En la Chiquitania y Chaco hay sequías, mientras que en el altiplano están las heladas”, señaló el experto a Urgente.bo.

Ballaster mencionó que el altiplano es uno de los sectores más vulnerables durante este fenómeno, debido a que los sistemas tradicionales de cultivo quedarán afectados. Así también, dijo que la evaluación a las fuentes de agua que tiene La Paz es preocupante porque además se encuentran contaminados por la actividad minera.

La Paz se alista

En tanto, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que el municipio fue declarado en alerta roja debido a dos fenómenos climatológicos pronosticados para los próximos meses que están relacionadas con sequía y otra de lluvias.

“Estamos declarando alerta roja a la ciudad de La Paz desde un enfoque de riesgos. Se necesitan recursos para atender a la población, necesitamos dinero, pero necesitamos tiempo. Por eso hemos declarado alerta roja”, informó la autoridad.

Afectaciones

Por otro lado, Ballaster informó que “los sistemas tradicionales de siembra, cultivo, cosecha van a ser severamente afectados.  Va a escasear el agua para riego y una helada, por ejemplo, afecta también a los cultivos

En agosto se prepara suelo y el mes de septiembre se siembra, esperando que en octubre las primeras lluvias hagan germinar las semillas y tengamos una buena producción agrícola”, dijo.

El experto mencionó que el comportamiento del suelo también podría verse afectado en sectores donde no existe suficiente estabilidad, como las carreteras de los Yungas.

“Con mucha lluvia el suelo se ablanda y se desliza. Cuando hay sequía, también el suelo se receta. Si viene una helada, una baja de temperatura, el suelo también reacciona y se desliza”, señaló.

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