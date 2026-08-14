Gobierno promulga decreto que reestructura el Órgano Ejecutivo

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5675 mediante el cual se restructura la organización del Órgano Ejecutivo reduciendo a 12 el número de ministerios con la finalidad de “convertir al Estado en una institución más eficiente y permitir disminuir aún más la burocracia”.

“El Órgano Ejecutivo ejerce la función administrativa y conduce las políticas del Gobierno, en el marco de la Constitución Política del Estado, las leyes y los principios que rigen la Administración Pública”, se lee en el parágrafo I del artículo 1 del decreto ya publicado en la Gaceta Oficial.

En el artículo 2 señala que el decreto tiene por objeto establecer la organización y estructura del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado; determinar las atribuciones de la presidenta o presidente, de la vicepresidenta o vicepresidente, de las ministras y ministros y de las viceministras y viceministros de Estado.

Además de definir las reglas generales de organización, coordinación, dirección, delegación y responsabilidad aplicables a los ministerios de Estado; así como establecer los principios que orientan la gestión de las servidoras y servidores públicos del Órgano Ejecutivo.

“El presente Decreto Supremo es aplicable a la Presidencia, Vicepresidencia y Ministerios de Estado. Sus disposiciones generales serán aplicables a las entidades públicas y empresas públicas bajo dependencia, tuición o sujeción de los Ministerios”, se explica en los parágrafos I y II del artículo 4.

Principios

En el artículo 5 indica que la organización y funcionamiento del Órgano Ejecutivo se rigen por los siguientes principios: legalidad, servicio a la población, unidad de acción, competencia, eficiencia, eficacia, economía y racionalización del gasto, responsabilidad, transparencia, integridad, calidad, simplificación, transformación digital y sostenibilidad.

El artículo 27 establece que la administración central se organiza en los siguientes ministerios:

Relaciones Exteriores

Presidencia

Economía y Finanzas Públicas

Defensa

Gobierno

Trabajo

Producción Sostenible

Medio Ambiente y Agua

Hidrocarburos y Energías

Minería y Metalurgia

Educación

Salud y Deportes

Obras, Servicios y Vivienda.

“Las Ministras y Ministros dependen directamente de la Presidenta o Presidente, ejercen la dirección política y administrativa de sus respectivas Carteras de Estado y se constituyen en sus Máximas Autoridades Ejecutivas”, se define en este artículo.

El Decreto Supremo 5675 tiene nueve capítulos, siete disposiciones adicionales y nueve disposiciones transitorias. Fue aprobado por el presidente Rodrigo Paz el jueves 13 de agosto del presente año.

Antecedentes

La semana pasada, el jefe de Estado anunció que el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente será absorbido por otras carteras de Estado, mientras que el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía pasará a convertirse en la Agencia Nacional de Turismo, Folklore y Gastronomía.

Mediante este nuevo ajuste en la estructura del Órgano Ejecutivo, el gabinete ministerial se redujo de 14 a 12 carteras de Estado. Según el mandatario, esta medida busca convertir al Estado en una institución más eficiente y disminuir aún más la burocracia.