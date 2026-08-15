Tarija se alista para la primera procesión en honor al patrono San Roque

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ABI
Publicado el 15/08/2026 a las 17h13
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Las calles céntricas de la ciudad de Tarija se llenarán este domingo de cultura y fe con la realización de la primera procesión por la Festividad de San Roque que reúne a promesantes, devotos y familias.

La festividad, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2021, comenzará a las 10.00 con una misa solemne, que oficiará el obispo de la Diócesis de Tarija, monseñor Jorge Saldías.

Luego de concluir la misa, cerca de las 11.00 comenzará la Primera Procesión de San Roque, uno de los eventos más esperados por los devotos que forma parte de la Fiesta Grande de Tarija. La imagen del santo recorrerá las principales calles de la ciudad.

La procesión iniciará desde la Iglesia de San Roque y recorrerá la calle General Trigo, la avenida Víctor Paz Estenssoro, y las calles Mariscal Sucre y Fray Manuel Mingo, para culminar de retorno a la capilla.

Los chunchos, tamboreros y quenilleros formarán parte del recorrido que espera reivindicar la fe de los creyentes.

Debido a la celebración, la alcaldía restringió desde las 08.00 hasta las 14.00 de este domingo el estacionamiento de vehículos en las vías que comprenden el trayecto de la procesión.  

La Festividad de San Roque es una de las celebraciones culturales más significativas e importantes de Tarija que este año busca reunir a las familias a participar en los eventos que se tienen preparados.

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