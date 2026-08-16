Activan el plan "Frontera Segura" con allanamientos y expulsión de brasileños

Siete personas fueron aprehendidas o arrestadas y un importante arsenal de armas de guerra fue incautado durante una serie de allanamientos ejecutados ayer por la Policía en el municipio de Santa Ana del Yacuma, Beni, en el marco de las investigaciones por el asesinato de Israel Davieds Rodríguez y del Plan de Operaciones “Frontera Segura”.



Además, el gobierno expulsó a dos ciudadanos brasileños considerados de alta peligrosidad, uno de ellos identificado como integrante del Primer Comando de la Capital (PCC),



Los expulsados, durante un operativo en el municipio fronterizo de Puerto Quijarro, Santa Cruz, fueron identificados como André Barbosa De Souza y Lucas Roberto de Oliveira Calazans. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Gobierno, ambos estarían vinculados con organizaciones criminales y uno de ellos tendría una orden de detención vigente en Brasil.



Allanamientos



Los operativos fueron realizados por la laPolicíá en Beni, con la instructiva del comandante general, Mirko Sokol.



Entre los resultados se reporta la incautación de dos fusiles AR-15, un fusil AK-47, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos granadas tipo limón, además de cargadores y municiones de diferentes calibres. También fueron secuestrados teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.



Los aprehendidos son ciudadanos bolivianos y un extranjero. Asimismo, tres vehículos y varios inmuebles fueron precintados por disposición investigativa.



Durante la intervención se produjo un cruce de disparos en uno de los inmuebles allanados, aunque no se reportaron personas heridas. Por razones de seguridad, los efectivos policiales y representantes del Ministerio Público realizaron un repliegue estratégico.

Expusión



El operativo de expulsión de los brasileños comenzó cerca de las 08:20 cuando efectivos de Interpol, Inteligencia y la unidad Delta trasladaron a los ciudadanos hasta dependencias de migración para ejecutar la resolución de expulsión emitida por la Dirección General de Migración.



Aproximadamente a las 08:30, los dos ciudadanos fueron entregados a autoridades brasileñas en Puerto Quijarro.



Personal de la Policía Federal y de Migración de Brasil recibió a los expulsados para continuar con los procedimientos correspondientes en territorio brasileño.



La expulsión se produce en el marco de los controles migratorios y de las acciones de coordinación entre Bolivia y Brasil para combatir la presencia y actividad de organizaciones criminales en la zona fronteriza.