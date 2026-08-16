Autorizan a empresa Alere producir y vender combustibles

País
Redacción Central
Publicado el 16/08/2026 a las 9h00
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La empresa Recicladora Agroindustrial Estrella Rural del Este (Alere) SRL firmó ayer  un convenio con el Gobierno para permitir la importación de 18.867 barriles de crudo de petróleo al mes para producir combustible en el departamento de Santa Cruz.

En la firma del documento participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, y de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, mientras que de la firma privada el jefe de proyectos de Alere SRL, Elías Cuentas, según reporte de ABI.

“Nosotros como empresa privada Alere SRL podemos importar el petróleo crudo e iniciar inmediatamente lo que es la producción principalmente de diésel y gasolina”, afirmó Cuentas.

La empresa, que funciona en Cuatro Cañadas, prevé procesar 18.867 barriles de crudo al mes, aunque se puede ampliar posteriormente, y producir aproximadamente 900.000 litros de gasolina y 1.350.000 litros de diésel.

Cuentas expresó su agradecimiento al Gobierno por permitir viabilizar y concluir con las gestiones y trámites hasta concretar la firma de documento que da luz verde a la importación de petróleo de crudo.

La importación de crudo se encuentra contemplada en el Decreto Supremo 5603, el cual autoriza de manera excepcional a personas jurídicas públicas, privadas o mixtas importar hasta 7.500 barriles de petróleo crudo. El ministro Justiniano agradeció la inversión privada boliviana. 

“Con la firma de este contrato es donde se dará la posibilidad para que esta planta llegue a su máxima capacidad de una manera muy rápida y con esto se da inicio para que se pueda generar una soberanía energética”, añadió.

Mientras que el titular de Hidrocarburos recordó que el convenio de importación responde al compromiso para que no existan “trabas”, con el fin de que el sector privado pueda “invertir y crecer en el país”.

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