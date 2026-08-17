Gobierno sobre la propuesta de Tuto: el país necesita “soluciones de corto plazo”

Bolivia necesita “respuestas de corto plazo”, declaró el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, al comentar la propuesta de reforma parcial de la Constitución, presentado la tarde de este lunes por el expresidente y líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga.

En conferencia de prensa, Aramayo dijo que Quiroga tiene el derecho de presentar su propuesta y deberá hacerlo por el conducto regular. Sin embargo, enfatizó que se demorará de "5 a 10 años" solo para comenzar a debatir sus planteamientos.

"De pronto, si (lo) que ha planteado depende de una reforma a la Constitución, habrá que esperar las condiciones, que es generar una ley de necesidad de reforma, que la apruebe la Asamblea, que corra el curso normativo legislativo real y ahí veremos en unos 5 a 10 años cómo vamos a discutir esa propuesta condicionada a una reforma a la Constitución", señaló Aramayo.

Horas antes, el expresidente, y excandidato a la presidencia –que pugnó con Rodrigo Paz por esas funciones en la segunda vuelta electoral de 2025– había presentado en Cochabamba su propuesta para reformar de forma parcial la Constitución Política del Estado (CPE) y expuso que su plan está basado en cinco componentes.

Más tarde, en La Paz, la autoridad de Gobierno sostuvo que, en el actual contexto económico, con altos niveles de informalidad, la prioridad debe centrarse en reactivar la economía de forma inmediata.

“Un país con más del 86% de informalidad necesita soluciones de corto plazo. Lo que se ha hecho desde el Gobierno es plantear una ley de inversiones que a corto plazo traiga inversiones, dinamice la economía y genere confianza para el país”, manifestó.

Aramayo también advirtió que procesos de reforma constitucional, como el planteado por Quiroga, podrían extenderse durante años antes de traducirse en cambios efectivos en la normativa nacional, lo que –a su juicio– limita su impacto inmediato en la situación económica del país.

Pese a las diferencias de enfoque, el ministro señaló que el expresidente tiene la potestad de presentar sus iniciativas y expresó la expectativa de que el documento tenga un carácter propositivo. En ese sentido, consideró que la propuesta debería ser “constructiva”.