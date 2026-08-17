Ante proyectos de ley; aclaran que reforma parcial de la CPE debe pasar por la ALP y un referéndum

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URGENTEBO
Publicado el 17/08/2026 a las 14h24
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En los últimos días, legisladores y líderes políticos plantearon mediante un proyectos de ley la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para impulsar distintas medidas en el país.

Ante este escenario, ¿qué dice la Constitución sobre esta figura? El abogado constitucionalista Orlando Navarro explicó que la Carta Magna establece, en su artículo 411, los mecanismos para llevar adelante una reforma parcial de la CPE.

Navarro explicó que existen dos vías para promover este tipo de reforma. "Nos abre dos posibilidades. Una es la iniciativa popular. ¿Qué implica? Es un poco lo que pretendió hacer el señor Juan del Granado (exalcalde y ahora diputado) hace algunos años: acumular el 20% de firmas del electorado, del padrón electoral, y llevar esa iniciativa a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)", explicó Navarro a Urgente.bo.

La segunda opción es mediante una ley de reforma constitucional, que debe ser aprobada por la Asamblea con una votación de más de dos tercios en el pleno de la misma.

"Y otra es la que se aplicó el año 2015, que nos llevó al referéndum del 21 de febrero de 2016. Es decir, que la Asamblea vote por dos tercios la aprobación de la reforma de un determinado artículo de la Constitución", acotó el jurista.

El abogado señaló que, en ambos casos, una vez que la propuesta sea aprobada por la Asamblea, deberá ser sometida a referéndum.

"En ambos casos, una vez aprobada en la Asamblea Legislativa, esta será sometida a referéndum, tal cual, por ejemplo, como ocurrió con el intento de reformar la Constitución el 21 de febrero. También dependerá de la técnica legislativa que se aplique y de las preguntas que se formulen; se puede aprobar todo el texto reformado o consultar pregunta por pregunta. Es el soberano quien aprueba estas iniciativas", explicó.

Hace unos días, Carlos Alarcón, diputado de Alianza Unidad, presentó un proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución. Alarcón explicó que la propuesta busca "desconstitucionalizar" 30 artículos de la CPE y generar mayores garantías para atraer inversiones.

Este lunes, el expresidente Jorge Tuto Quiroga anunció que la bancada de Libre presentará un proyecto de reforma parcial de la CPE, bajo el argumento de que el país requiere cambios estructurales para enfrentar la actual situación económica y atraer inversiones.

Navarro resaltó que, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución, este deberá pasar al Órgano Electoral, que tendría un plazo de 90 días para convocar al referéndum.

"Una reforma es completamente necesaria, pero parte de la necesidad del consenso entre las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa", finalizó.

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