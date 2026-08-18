La ALP aprueba la censura al ministro de Economía

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con 129 parlamentarios presentes, censuró este martes al ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, tras la interpelación convocada por su gestión pública, política monetaria y planificación macroeconómica. Sin embargo, la constitucionalidad de la decisión fue puesta en duda por el presidente del Senado, Diego Ávila.

“Con el voto de los dos tercios, la Asamblea determina por orden del día motivado la censura del ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza”, anunció su presidente, Edmand Lara, al concluir la votación.

La censura se produjo después de que el pleno rechazara por 81 votos contra 43 la carta presentada por Espinoza para justificar su inasistencia a la sesión. Tras esa decisión, la Asamblea pasó a la votación del orden del día motivado para definir la censura.

La interpelación fue promovida por los diputados Ariel Emel Checa, Mauricio Alejandro Taboada, Felipe Daza y otros legisladores. La convocatoria se dio además en medio del enfrentamiento entre Lara y Espinoza por la compra de una vagoneta Audi Q4 e-tron, caso por el que el vicepresidente presentó una denuncia penal.

Durante el debate sobre la censura, Lara defendió que los dos tercios debían calcularse sobre los asambleístas presentes y cuestionó las ausencias de legisladores, mientras que el presidente del Senado, Diego Ávila, sostuvo que la Constitución exige dos tercios de los miembros de la Asamblea, equivalentes a 111 votos, y advirtió de una posible inconstitucionalidad.

Con 91 votos a favor, la Asamblea aprobó la censura y Lara instruyó remitir la resolución, junto con los fundamentos expuestos durante la sesión, al Órgano Ejecutivo.