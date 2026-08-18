Decreto que reorganiza el Gabinete reduce viceministerios a direcciones

Tras la promulgación del Decreto Supremo 5675 que reduce el Gabinete de Rodrigo Paz a 12 ministerios y redistribuye viceministerios y direcciones, ayer trabajadores del exministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía denunciaron que los biométricos fueron retirados de las oficinas y que al menos 280 funcionarios quedaron desvinculados.

Los supuestos despidos se producen pese a que la norma establece la transferencia de personal al Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Nos dejaron en la calle de la noche a la mañana, sin mirarnos a los ojos, arrancando los biométricos como si fuéramos delincuentes. Es una crueldad inhumana”, manifiesta la denuncia.

El exministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía pasó a convertirse en el Viceministerio de Turismo Sostenible y Culturas, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y los que antes eran Viceministerios, ahora son Direcciones. Por ejemplo ahora funciona solamente la Dirección General de Patrimonio, Folklore y Culturas.

El Decreto Supremo 5675 reduce a 12 el número de ministerios y oficializa la desaparición de las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.

Los ministerios de la Presidencia y Relaciones Exteriores absorben las funciones de despachos anulados.

Con el decreto, el gabinete se resume en los siguientes ministerios: Relaciones Exteriores; Presidencia; Economía y Finanzas Públicas; Defensa; Gobierno; Trabajo; Hidrocarburos y Energías; Minería y Metalurgia; Educación; Producción Sostenible; Medio Ambiente y Agua; Salud y Deportes; y Obras, Servicios y Vivienda.

Delegados

El Decreto Supremo 5675, crea también la figura de delegados presidenciales para la coordinación, articulación y seguimiento de las políticas, estrategias y programas de interés nacional que requieran una representación especializada.

Según la norma, el presidente del Estado designará a los delegados.

Asimismo, establece que los ministerios y demás entidades públicas del Estado prestarán la colaboración técnica, administrativa e institucional que requieran los Delegados Presidenciales para el cumplimiento de las funciones encomendadas.

“Las Delegaciones Presidenciales no podrán sustituir ni duplicar las atribuciones de los Ministerios de Estado”, aclara el decreto.