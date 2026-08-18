EEUU recomienda a sus ciudadanos no viajar a Chapare por el crimen y estar atentos en El Alto

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar al Chapare, debido al crimen que se registra en la región, pero asimismo pidió mantener especial atención en la ciudad de El Alto ante el riesgo de delitos menores.

La advertencia de viaje establece para Chapare el nivel 4, correspondiente a "No viajar", debido a la alta incidencia de delitos violentos vinculados al narcotráfico, la limitada presencia policial y la producción ilegal de grandes cantidades de coca.

"No viaje a la provincia Chapare por ningún motivo", señala el aviso, que además advierte que el Gobierno estadounidense tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a sus ciudadanos en esa zona.

El Departamento de Estado también informó que los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos destinados en Bolivia requieren una autorización especial para viajar a Chapare debido a la mayor incidencia de delitos relacionados con el narcotráfico.

En el caso de El Alto, el aviso señala que los funcionarios estadounidenses deben prestar especial atención a su entorno debido a la delincuencia menor y precisa que los ciudadanos estadounidenses en Bolivia son aconsejados a tomar las mismas precauciones.

No obstante, el aviso de seguridad actualizado este martes levanta la alerta que había respecto a la ciudad de La Paz, que se había generado durante los conflictos sociales.

A nivel nacional, Estados Unidos mantiene para Bolivia una recomendación de "ejercer mayor precaución" debido a delincuencia, disturbios y riesgos para la salud, aunque advierte que algunas zonas presentan un riesgo mayor.

El aviso señala que los delitos menores son comunes, especialmente en lugares turísticos, y recomienda a los viajeros permanecer atentos a su entorno.

También advierte que pueden producirse grandes manifestaciones con poca anticipación, capaces de bloquear el transporte y otros servicios esenciales.

Entre otras medidas de precaución, Estados Unidos aconseja no oponer resistencia física durante un robo, llevar una copia del pasaporte y la visa cuando corresponda y dejar los documentos originales en la caja de seguridad del hotel.