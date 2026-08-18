Espinoza pide al Legislativo reprogramar su interpelación por agenda en Santa Cruz y Brasil

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la reprogramación de la interpelación en su contra, que estaba prevista para este martes 18 de agosto.

“Tengo a bien solicitar, a su Excelencia, que por su intermedio, se requiera a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se pueda realizar la reprogramación del acto de Interpelación planteado al Ministro de Economía y Finanzas Públicas”, señala la carta.

Asimismo, la autoridad explicó que no podrá asistir al acto debido a reuniones de coordinación que sostendrá este martes, con sectores productivos del departamento de Santa Cruz, sobre el suministro de diésel y la aplicación del Decreto Supremo 5676.

Además, Espinoza informó que posteriormente se trasladará a Brasil con los ministros de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, “lo que me impedirá poder estar presente en el acto interpelatorio programado para mañana”, añadió.

La interpelación fue promovida por el diputado Mauricio Taboada Ortega debía realizarse este martes a las 10:00. El proceso está referido a las operaciones con bonos soberanos, los billetes Serie B vinculados al accidente aéreo del 27 de febrero, la demora en la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) y el desfalco al Banco Unión relacionado con Juan Pari.