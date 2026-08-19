Beller acusa al Gobierno de pagar hasta 5 mil dólares a asambleístas para tener su respaldo en la ALP

La activista Nadia Beller - quien fue atacada con armas de fuego la noche del lunes y es expareja de Fernando Cerimedo, identificado como asesor del presidente Rodrigo Paz-acusó al Gobierno de pagar hasta 5 mil dólares a asambleístas para contar con sus votos y respaldo en la Asamblea Legislativo Plurinacional (ALP).

Según Beller, "toda la bancada de Libre" y "parte de la bancada de Unidad" reciben 5 mil dólares por cabeza, "todos los meses".

"Tengo la nómina de todos a los que les pagan, cuando alguno se dispara le retiran su sobresueldo", afirmó en entrevista con un canal argentino.





Beller, de la misma manera, apuntó a un Ministro por hacer los pagos y también buscar desprestigiarla buscando mostrarla como una militante del Movimiento al Socialismo (MAS) a través de publicaciones de un medio de Santa cruz que, dijo, es propiedad de su hermano.

Finalmente, la denunciante señaló además a Fernando Cerimedo como la persona que habría operado los desembolsos.

Semanas atrás, cabe recordar, desde Libre se acusó al Gobierno de ofrecer "viajes, pegas y pagos" para que legisladores opositores apoyen sus medidas en la Asamblea y de esa forma la oposición se debilite.

Beller fue atacada a tiros en un hotel de la capital cruceña la noche del lunes. Según información preliminar, los autores materiales habrían llegado vestidos como repartidores de delivery y posteriormente se dieron a la fuga en una motocicleta diferente a la que llegaron.

La activista y excandidata del MAS habló con la red DTV desde la clínica este martes y acusó directamente a Cerimedo e incluso al presidente Rordrigo Paz y su esposa Bibi Urquidi de estar detrás del atentado en su contra.

Beller, en su relato, reconoció haber sido pareja de Cerimedo - estaría embarazada de él- y afirmó que fue por ese contexto que fue testigo de los "negociados" que el argentino habría hecho en torno al combustible - la gasolina y el diésel- y hasta el oro.

"Fui testigo, como pareja de Cerimedo, de los negociados que hace Rodrigo Paz, la esposa de Rodrigo Paz con él (...) Negociados con la gasolina, el diésel, el oro", señaló.

En ese sentido, aseguró que fue baleada por órdenes de Cerimedo y pidió protección internacional ya que, aseguró, es él quien gobierna a la Policía y al país en general.

"Hay un contubernio de todo el Gobierno, la policía no va a actuar contra este señor, él maneja la policía. Aquí no gobierna (Rodrigo) Paz, gobierna Fernando Cerimedo", denunció.