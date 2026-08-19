CAF desmiente supuesta relación con Cerimedo

País
LOS TIEMPOS
Publicado el 19/08/2026 a las 21h42
ESCUCHA LA NOTICIA

CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe desmintió este miércoles a un abogado de Fernando Cerimedo, Ernesto Giraldes, quien aseguró, el martes último, que su cliente recibe un sueldo de esa institución financiera multilateral como pago por desempeñarse como asesor del presidente de Bolivia.

“Ante versiones periodísticas que circulan en medios y redes sociales de Bolivia, CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– aclara que el señor Fernando Cerimedo no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual, de consultoría ni de asesoría con la institución”, se lee en el comunicado de prensa enviado por CAF a esta redacción.

“CAF reafirma su compromiso con Bolivia y con las instituciones del país, en el marco del respeto a los procesos internos y las decisiones soberanas de cada Estado miembro. El banco se pone a disposición de las autoridades bolivianas para continuar acompañando, como lo ha hecho históricamente, los esfuerzos orientados al desarrollo sostenible e inclusivo del país”, concluye el comunicado.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Trump declara el estrecho de Ormuz nuevo territorio de EEUU
2
La nieve afecta a más de 26.000 familias en el país
3
Espinoza consultará al TCP si voto de censura de la ALP en su contra es legal
4
EMSA suspende el recojo de basura por dos días por falta de diésel
5
Aprehenden al asesor de Rodrigo Paz por intento de feminicidio contra Beller

Lo más compartido

1
Aprehenden al asesor de Rodrigo Paz por intento de feminicidio contra Beller
2
Aprehenden a un exviceministro de Luis Arce
3
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller
4
"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz
5
Beller denuncia a la esposa y al entorno de Rodrigo Paz de actos de corrupción

Más en País

19/08/2026
Ministro de OOPP logra la confianza de la Asamblea
En la sesión de este miércoles la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió no censurar al ministro de Obras Públicas; Mauricio Zamora, interpelado por la...
Ver más
19/08/2026
La nieve afecta a más de 26.000 familias en el país
Potosí es el departamento con más perjuicio para sus habitantes, ganado, pastizales e infraestructura vial.
Ver más
La activista Nadia Beller - quien fue atacada con armas de fuego la noche del lunes y es expareja de Fernando Cerimedo, identificado como asesor del presidente Rodrigo Paz-acusó al Gobierno de pagar...
Ver más
19/08/2026
Beller acusa al Gobierno de pagar hasta 5 mil dólares a asambleístas para tener su respaldo en la ALP
Las fuertes nevadas que se reportaron en diferentes sectores del país, ya se cobraron la vida de dos personas.
Ver más
19/08/2026
Nevadas cobran la vida de dos personas en Oruro y Cochabamba
En su interpelación en el Legislativo, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ratificó que Boliviana de Aviación (BoA) no se privatizará, pero anunció un plan para convertir a la aerolínea...
Ver más
19/08/2026
Interpelación: Zamora ratifica que BoA no se privatizará y anuncia plan para una sociedad anónima o asociación público - privada
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para consultar si la decisión de la Asamblea Legislativa de...
Ver más
19/08/2026
Espinoza consultará al TCP si voto de censura de la ALP en su contra es legal
En Portada
19/08/2026 País
Beller acusa al Gobierno de pagar hasta 5 mil dólares a asambleístas para tener su respaldo en la ALP
La activista Nadia Beller - quien fue atacada con armas de fuego la noche del lunes y es expareja de Fernando Cerimedo, identificado como asesor del presidente...
vista
19/08/2026 País
Ministro de OOPP logra la confianza de la Asamblea
En la sesión de este miércoles la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió no censurar al ministro de Obras Públicas; Mauricio Zamora, interpelado por la...
vista
19/08/2026 Seguridad
La Fiscalía abre un segundo proceso contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito
El asesor del presidente Rodrigo Paz está detenido en el marco de una investigación por el ataque armado a una abogada. En paralelo, la Fiscalía de La Paz...
vista
19/08/2026 Seguridad
Equipo especializado de la Fiscalía investiga el secuestro de un paciente en una clínica
El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó este miércoles que el Ministerio Público activó un equipo especializado para investigar...
vista
19/08/2026 País
Espinoza consultará al TCP si voto de censura de la ALP en su contra es legal
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para consultar si...
vista
19/08/2026 País
La nieve afecta a más de 26.000 familias en el país
Potosí es el departamento con más perjuicio para sus habitantes, ganado, pastizales e infraestructura vial.
vista
Actualidad
Un abogado del argentino investigado por tentativa de feminicidio indicó que esa institución financiera pagaba a su...
Ver más
19/08/2026 País
CAF desmiente relación con Cerimedo
En la sesión de este miércoles la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió no censurar al ministro de Obras Públicas...
Ver más
19/08/2026 País
Ministro de OOPP logra la confianza de la Asamblea
Se trata de Luis Siles Castro responsable de Políticas de Industrialización. Está investigado por los daños económicos...
Ver más
19/08/2026 Seguridad
Aprehenden a un exviceministro de Luis Arce
Potosí es el departamento con más perjuicio para sus habitantes, ganado, pastizales e infraestructura vial.
Ver más
19/08/2026 País
La nieve afecta a más de 26.000 familias en el país
Deportes
El Bolívar quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana después de perder por 3-1 ayer ante Sao...
Ver más
19/08/2026 Fútbol
Bolívar se elimina en los octavos de final de la Copa Sudamericana en Brasil
Sin margen para el error, Bolívar visitará hoy a Sao Paulo, de Brasil, en el encuentro de vuelta de octavos de final de...
Ver más
18/08/2026 Fútbol
Bolívar ante Sao Paulo, una misión imposible por el pase a cuartos de Copa Sudamericana
San Antonio pasará a representar a todo el trópico de Cochabamba y para ello volverá a jugar en esa región y cambiará...
Ver más
17/08/2026 Fútbol
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
Bolivia tiene una nueva campeona de América. La deportista Laura Flores conquistó la medalla de oro en el Campeonato...
Ver más
16/08/2026 Multideportivo
La boliviana Laura Flores gana la medalla de oro en el Panamericano de Kickboxing
Tendencias
Ingenieros de inteligencia artificial (IA) y analistas de datos se han convertido en las profesiones más solicitadas...
Ver más
18/08/2026 Tecnología
Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy
Bolivia conmemoró sus 201 años de independencia en medio de un escenario político y social profundamente complejo.
Ver más
16/08/2026 Interesante
Miroslava Fernández analiza el rumbo de Bolivia en Pódcast Los Tiempos
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Doble Click
El grupo ATiTeCuento pondrá en escena la obra “Detrás de las sombras” en el auditorio de la Alianza Francesa de...
Ver más
19/08/2026 Cultura
ATiTeCuento interpreta “Detrás de las sombras” en la Alianza Francesa
La réplica de los dos galardones conquistados en Chile se produjo en Perú, en la trigésima versión del Festival...
Ver más
18/08/2026 Cine
Tras ganar dos títulos en Perú, “La hija cóndor” suma 31 estrellas
La muestra exhibirá durante 15 días la obra del ganador del Concurso Municipal de Artes Plásticas "Salón Municipal 14...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Gilmer Rojas expone en el ‘Gíldaro Antezana’
El pianista germano llega por primera vez con el propósito de conquistar al público cochabambino. Mientras Anima Cantis...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Agenda: El pianista Marcus Schinkel y Anima Cantis destacan en la cartelera