CAF desmiente supuesta relación con Cerimedo

CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe desmintió este miércoles a un abogado de Fernando Cerimedo, Ernesto Giraldes, quien aseguró, el martes último, que su cliente recibe un sueldo de esa institución financiera multilateral como pago por desempeñarse como asesor del presidente de Bolivia.

“Ante versiones periodísticas que circulan en medios y redes sociales de Bolivia, CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– aclara que el señor Fernando Cerimedo no ha mantenido ni mantiene ningún vínculo contractual, de consultoría ni de asesoría con la institución”, se lee en el comunicado de prensa enviado por CAF a esta redacción.

“CAF reafirma su compromiso con Bolivia y con las instituciones del país, en el marco del respeto a los procesos internos y las decisiones soberanas de cada Estado miembro. El banco se pone a disposición de las autoridades bolivianas para continuar acompañando, como lo ha hecho históricamente, los esfuerzos orientados al desarrollo sostenible e inclusivo del país”, concluye el comunicado.