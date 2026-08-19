Espinoza consultará al TCP si voto de censura de la ALP en su contra es legal

País
Redacción Central
Publicado el 19/08/2026 a las 8h34
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para consultar si la decisión de la Asamblea Legislativa de censurarlo cumple con la Constitución Política del Estado.

“Nosotros nos vamos a apegar a lo que dice la Constitución y consultaremos al Tribunal Constitucional si la decisión que ha tomado la Asamblea es constitucional o no”, afirmó Espinoza, en declaraciones a la prensa.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó  ayer la censura de Espinoza, luego de que la autoridad no se presentara al acto de interpelación convocado por el pleno.

Durante la sesión, el pleno del Legislativo analizó la carta enviada por el ministro Espinoza, en la cual solicitaba la reprogramación de su comparecencia argumentando compromisos y viajes programados a Santa Cruz y Brasil.

Sin embargo, la mayoría de los asambleístas rechazó los argumentos presentados por la autoridad gubernamental al considerarlos injustificados.

Dos tercios

Tras desestimar la solicitud de ausencia, la Asamblea procedió a la votación nominal sobre la censura. De un total de 129 legisladores presentes, 91 votaron a favor de la censura, 34 respaldaron el orden del día puro y simple, y se registraron 4 abstenciones.

Desde la bancada de Libre, el respaldo a la censura se fundamentó en la necesidad de que las autoridades del Ejecutivo respondan de manera oportuna a los actos de fiscalización del Parlamento y atiendan las demandas económicas del país.

Defensa

Luego de conocer el resultado de la votación en la ALP, Espinoza explicó que el artículo 158 de la Constitución establece que para censurar a un ministro se requieren dos tercios de la Asamblea Legislativa y señaló que se deberá determinar si la decisión fue adoptada con el respaldo de dos tercios del total de los legisladores o sólo de los presentes.

El ministro lamentó la decisión y atribuyó parte de las diferencias a los distintos tiempos entre la Asamblea y la gestión pública. “Las agendas de trabajo que nosotros tenemos muchas veces chocan con los tiempos que ellos quieren tener”, señaló.

Además, consideró que existe un nivel “extremo” de politización y afirmó que su despacho continuará con las tareas encomendadas por el presidente Rodrigo Paz, entre ellas la institucionalización de entidades públicas y el impulso a una nueva ley de inversiones. “La lectura que haga el Tribunal Constitucional se va a respetar”, remarcó.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Detienen a Fernando Cerimedo en el caso del intento de asesinato de Nadia Beller
2
"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz
3
Trump amenaza con bombardear a Omán si se interpone en sus planes
4
"Me ahorcó": Beller afirma que fue víctima de violencia por parte Cerimedo
5
Decreto que reorganiza el Gabinete reduce viceministerios a direcciones

Más en País

18/08/2026
Paz se declara “consternado” por ataque a Nadia Beller
“He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido”,...
Ver más
18/08/2026
Nevadas afectan vías en cuatro departamentos
Cierres temporales, restricciones y medidas para prevenir accidentes fueron dispuestos por la ABC, en una decena de carreteras.
Ver más
Hay controversia por la validez de esa determinación pues la CPE establece que debe ser “por dos tercios de los miembros de la Asamblea”, es decir 111 votos, y solo fueron 91.
Ver más
18/08/2026
La ALP aprueba la censura al ministro de Economía
Tras la promulgación del Decreto Supremo 5675 que reduce el Gabinete de Rodrigo Paz a 12 ministerios y redistribuye viceministerios y direcciones, ayer trabajadores del exministerio de Turismo...
Ver más
18/08/2026
Decreto que reorganiza el Gabinete reduce viceministerios a direcciones
El vicepresidente Edmand Lara convocó ayer a sesión del Legislativo para las 10:00 de hoy,  para interpelar  al ministro de Economía, Gabriel Espinoza.
Ver más
18/08/2026
Asamblea llama a interpelación al ministro Gabriel Espinoza
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la reprogramación de la interpelación en su contra, que estaba prevista para este martes 18 de...
Ver más
18/08/2026
Espinoza pide al Legislativo reprogramar su interpelación por agenda en Santa Cruz y Brasil
En Portada
18/08/2026 Seguridad
Beller teme por su vida y denuncia corrupción en el Gobierno
“Es muy fácil entrar al hospital. Quiero que sepan que solamente me pusieron una escolta mujer y que la gente entra y sale y no les hacen la más mínima...
vista
18/08/2026 País
Nevadas afectan vías en cuatro departamentos
Cierres temporales, restricciones y medidas para prevenir accidentes fueron dispuestos por la ABC, en una decena de carreteras.
vista
18/08/2026 Seguridad
Mariaca: atentado contra Nadia Beller se investiga por tentativa de feminicidio
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que la Comisión de Fiscales que investiga el atentado con arma de fuego cometido en contra de...
vista
18/08/2026 País
Paz se declara “consternado” por ataque a Nadia Beller
“He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido”,...
vista
18/08/2026 Seguridad
El TSJ instruye celeridad en el caso Beller
“Ante la solicitud que ha realizado la víctima y amiga, Nadia Beller, de que el caso no sea declarado en reserva, se le está instruyendo también al juez (…)...
vista
18/08/2026 Seguridad
"Intentaron silenciarme": Nadia Beller apunta a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros en Santa Cruz
La abogada y activista política boliviana Nadia Beller sobrevivió a un intento de asesinato tras recibir tres impactos de bala. Rompió el silencio apuntando...
vista
Actualidad
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional...
Ver más
19/08/2026 País
Espinoza consultará al TCP si voto de censura de la ALP en su contra es legal
Primero fueron Groenlandia y el canal de Panamá. Después, Canadá e incluso Venezuela. Ahora el presidente de Estados...
Ver más
19/08/2026 Mundo
Trump declara el estrecho de Ormuz nuevo territorio de EEUU
“He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta...
Ver más
18/08/2026 País
Paz se declara “consternado” por ataque a Nadia Beller
Al menos tres extranjeros participaron en el hecho. Ingresaron al nosocomio y sacaron al paciente, quien recién opuso...
Ver más
18/08/2026 Seguridad
Secuestran a un hombre de una clínica en Cochabamba
Deportes
Sin margen para el error, Bolívar visitará hoy a Sao Paulo, de Brasil, en el encuentro de vuelta de octavos de final de...
Ver más
18/08/2026 Fútbol
Bolívar ante Sao Paulo, una misión imposible por el pase a cuartos de Copa Sudamericana
San Antonio pasará a representar a todo el trópico de Cochabamba y para ello volverá a jugar en esa región y cambiará...
Ver más
17/08/2026 Fútbol
San Antonio de Bulo Bulo se agranda, ahora representará a todo el trópico
Bolivia tiene una nueva campeona de América. La deportista Laura Flores conquistó la medalla de oro en el Campeonato...
Ver más
16/08/2026 Multideportivo
La boliviana Laura Flores gana la medalla de oro en el Panamericano de Kickboxing
Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón...
Ver más
13/08/2026 Multideportivo
El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026
Tendencias
Ingenieros de inteligencia artificial (IA) y analistas de datos se han convertido en las profesiones más solicitadas...
Ver más
18/08/2026 Tecnología
Ingenieros de IA y analistas de datos, las profesiones que más se necesitan hoy
Bolivia conmemoró sus 201 años de independencia en medio de un escenario político y social profundamente complejo.
Ver más
16/08/2026 Interesante
Miroslava Fernández analiza el rumbo de Bolivia en Pódcast Los Tiempos
El estudio, publicado en la revista BMC Medicine, analizó durante ocho años los hábitos de 59.000 adultos del Reino...
Ver más
13/08/2026 Salud
Cómo la intensidad y el tipo de ejercicio influyen en la prevención del cáncer
En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumió ayer en la oscuridad desde los confines del Ártico ruso...
Ver más
13/08/2026 Interesante
Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche
Doble Click
La réplica de los dos galardones conquistados en Chile se produjo en Perú, en la trigésima versión del Festival...
Ver más
18/08/2026 Cine
Tras ganar dos títulos en Perú, “La hija cóndor” suma 31 estrellas
La muestra exhibirá durante 15 días la obra del ganador del Concurso Municipal de Artes Plásticas "Salón Municipal 14...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Gilmer Rojas expone en el ‘Gíldaro Antezana’
El pianista germano llega por primera vez con el propósito de conquistar al público cochabambino. Mientras Anima Cantis...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Agenda: El pianista Marcus Schinkel y Anima Cantis destacan en la cartelera
Este sábado 22 de agosto, el Ensamble Orquestal Anima Cantis presenta su segunda temporada de conciertos 2026, con el...
Ver más
17/08/2026 Cultura
Ensamble Anima Cantis estrena el concierto para Piano y Orquesta Op. 28