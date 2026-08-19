Espinoza consultará al TCP si voto de censura de la ALP en su contra es legal

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para consultar si la decisión de la Asamblea Legislativa de censurarlo cumple con la Constitución Política del Estado.

“Nosotros nos vamos a apegar a lo que dice la Constitución y consultaremos al Tribunal Constitucional si la decisión que ha tomado la Asamblea es constitucional o no”, afirmó Espinoza, en declaraciones a la prensa.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó ayer la censura de Espinoza, luego de que la autoridad no se presentara al acto de interpelación convocado por el pleno.

Durante la sesión, el pleno del Legislativo analizó la carta enviada por el ministro Espinoza, en la cual solicitaba la reprogramación de su comparecencia argumentando compromisos y viajes programados a Santa Cruz y Brasil.

Sin embargo, la mayoría de los asambleístas rechazó los argumentos presentados por la autoridad gubernamental al considerarlos injustificados.

Dos tercios

Tras desestimar la solicitud de ausencia, la Asamblea procedió a la votación nominal sobre la censura. De un total de 129 legisladores presentes, 91 votaron a favor de la censura, 34 respaldaron el orden del día puro y simple, y se registraron 4 abstenciones.

Desde la bancada de Libre, el respaldo a la censura se fundamentó en la necesidad de que las autoridades del Ejecutivo respondan de manera oportuna a los actos de fiscalización del Parlamento y atiendan las demandas económicas del país.

Defensa

Luego de conocer el resultado de la votación en la ALP, Espinoza explicó que el artículo 158 de la Constitución establece que para censurar a un ministro se requieren dos tercios de la Asamblea Legislativa y señaló que se deberá determinar si la decisión fue adoptada con el respaldo de dos tercios del total de los legisladores o sólo de los presentes.

El ministro lamentó la decisión y atribuyó parte de las diferencias a los distintos tiempos entre la Asamblea y la gestión pública. “Las agendas de trabajo que nosotros tenemos muchas veces chocan con los tiempos que ellos quieren tener”, señaló.

Además, consideró que existe un nivel “extremo” de politización y afirmó que su despacho continuará con las tareas encomendadas por el presidente Rodrigo Paz, entre ellas la institucionalización de entidades públicas y el impulso a una nueva ley de inversiones. “La lectura que haga el Tribunal Constitucional se va a respetar”, remarcó.