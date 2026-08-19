Interpelación: Zamora ratifica que BoA no se privatizará y anuncia plan para una sociedad anónima o asociación público - privada

En su interpelación en el Legislativo, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ratificó que Boliviana de Aviación (BoA) no se privatizará, pero anunció un plan para convertir a la aerolínea estatal en una Sociedad Anónima (SA) o una Asociación Público-Privada (APP).

"Tiene que haber una renovación de la flota aérea y esto va porque tiene que haber una renovación de BoA, pero no es que el ministro tenga una inversión", señaló Zamora, quien admitió los problemas que enfrenta la aerolínea, entre ellos la reprogramación y el retraso en los vuelos, además de otro tipo de quejas han planteado los usuarios.

Zamora consideró que urge impulsar la nueva era de la aerolínea estatal desde un enfoque privado, aunque aseguró que no se tratará de una privatización.

"Si no vemos a BoA con una visión privada nunca va a funcionar, tiene que funcionar como una empresa privada que gane dinero y que mínimo esté en el punto de equilibrio", sostuvo.

En ese marco, anunció que su despacho evalúa una serie de procedimientos, entre ellos un proyecto de ley que avale una Sociedad Anónima.

"Es una empresa estratégica, pero para que pueda salir adelante tiene que convertirse en una sociedad anónima que permita captar recursos o hacer sociedades accidentales o APP", sostuvo.

"En el corto plazo voy a presentar en la Asamblea para que BoA puede ser una Sociedad Anónima y necesitamos que ustedes apoyen a eso, les pediría que nos ayuden para BoA dé este paso para que pueda captar los recursos y de una vez solucionemos" los problemas, afirmó.

"Hemos calculado que para que BoA esté en un punto de poder ir hacia adelante necesita algo de 50 a 60 millones de dólares. Entonces, tenemos que ver de dónde sacamos esos recursos, tenemos que ver con quién hacemos la APP; no vamos a privatizar BoA, pero vamos a evaluar cómo vamos a hacer esa APP", reveló.