Nevadas en occidente cierran vías, aíslan familias y arriesgan ganado

Los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz , Cochabamba y Tarija fueron afectados ayer con una intensa nevada que sorprendió a pobladores de varios municipios.

El fenómeno climático afectó a los viajes interdepartamentales que se suspendieron desde Cochabamba a occidente .

La nieve dejó las carreteras intransitables, vehículos varados, suspensión de actividades educativas y miles de animales en riesgo.

Uno de los sectores más afectados es Confital, en la carretera Cochabamba-Oruro, donde decenas de transportistas permanecen varados. La nieve cubrió camiones y otros motorizados, mientras los conductores buscan refugio dentro de sus vehículos ante las bajas temperaturas.

“El frío ya no se aguanta”, relataron algunos transportistas, que además se encuentran afectados por la nevada. La combinación del cierre de la vía, la nevada y las condiciones climáticas dificultan la posibilidad de reanudar los viajes.

La situación también obligó al cierre temporal de los pasos fronterizos de Ito Cajones y Avaroa, en Potosí, mientras Chile mantiene restringido provisionalmente el ingreso por esos puntos.

En Potosí, la emergencia se concentra en varias zonas. En la carretera Potosí-Uyuni, al menos ocho flotas con pasajeros, además de tráileres y vehículos particulares, quedaron atrapados a la altura de Pulacayo luego de que la nieve cubriera completamente la plataforma vial.

Ante esta situación, una cuadrilla de rescate del municipio de Uyuni se desplazó hasta el lugar para habilitar el paso y auxiliar a los pasajeros.

El impacto alcanza además al sector educativo. La Dirección Departamental de Educación de Potosí determinó suspender las clases presenciales en varios municipios.

En Oruro también se dispuso el cambio de modalidad educativa a distancia o virtual en todo el municipio.

Mientras tanto, en La Paz, la nevada afecta principalmente al sector de La Cumbre y la ruta hacia los Yungas. La circulación vehicular permanece habilitada, aunque las autoridades recomiendan transitar con extrema precaución debido a las condiciones climáticas.

A diferencia de otros años, la inusual nieve cubrió de blanco las montañas, quebradas y senderos en esa región tarijeña. Rojas mencionó que la nevada se registró en el municipio de Yunchará, la zona de Campanario, el poblado de Iscayachi y la cordillera de Sama.