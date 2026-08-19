La nieve afecta a más de 26.000 familias en el país

Las intensas nevadas registradas en el occidente del país perjudican a 26.220 familias de 323 comunidades. Potosí concentra los mayores daños, con impacto sobre los habitantes, la producción ganadera y las vías de comunicación.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero Zimmermann, informó que en Villazón aproximadamente 85.000 cabezas de ganado se encuentran en riesgo y unas 55.000 hectáreas de pastoreo fueron perjudicadas. En Uyuni se reportan además 78.755 camélidos afectados y 750 cabezas de ganado fallecidas.

En Potosí, Uyuni tiene 8.364 familias afectadas y 2.350 damnificadas, mientras que Atocha reporta 7.433 familias afectadas y Llallagua, 73 comunidades afectadas.

Afectados y damnificados

En gestión de riesgos y emergencias, damnificados son quienes sufren daños graves con pérdida total o parcial de sus viviendas y bienes, requiriendo ayuda humanitaria y/o albergue de manera urgente.

En cambio, se consideran afectados a los que sufren daños menores o perjuicios indirectos (como cortes de luz o vías cerradas) sin perder sus viviendas ni medios de subsistencia.

La Gobernación de Potosí declaró emergencia por las nevadas para activar los mecanismos de atención establecidos en la Ley 602 de Gestión de Riesgos.

Defensa Civil prepara ayuda humanitaria con forraje, vitaminas, insumos veterinarios, alimentos, frazadas y maquinaria pesada, mientras continúan las bajas temperaturas y nevadas en el occidente del país.

Ganado y vías

El perjuicio ganadero también incluye a las áreas de pastoreo. En Villazón, unas 55.000 hectáreas fueron afectadas. Defensa Civil prioriza el envío de forraje, vitaminas e insumos veterinarios para evitar mayores pérdidas y sostener la actividad productiva, principal sustento de numerosas familias de la región.

Las nevadas también provocaron problemas en las vías de comunicación. En La Cumbre, en el sector del retén de Pongo, la plataforma se encuentra prácticamente congelada y hay restricción al paso de vehículos; una situación similar se reporta en Confital. Defensa Civil coordina con la ABC, Bomberos y las Fuerzas Armadas el uso de maquinaria pesada para habilitar los caminos.

En Cochabamba y Potosí persisten las nevadas intensas, mientras que en otros departamentos se registraron emergencias asociadas a las condiciones climáticas. En La Paz hubo riadas, inundaciones, fuertes vientos y daños materiales, incluso en unidades educativas.

Defensa Civil mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas y la evaluación de daños en las regiones afectadas.

Rivero también informó que turistas italianos fueron rescatados de la ruta hacia Uyuni mediante una coordinación con la Embajada de Italia.