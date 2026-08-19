Reyes Villa anuncia encuentro con Quiroga y Doria Medina

Los líderes políticos Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa avanzan en la organización de un encuentro en Cochabamba con el objetivo de fijar una postura común frente al gobierno del presidente Rodrigo Paz, en medio de un escenario marcado por dificultades económicas y tensiones en la gobernabilidad, informó este miércoles el alcalde de Cochabamba y jede de APB-Súmate.

Reyes Villa, confirmó que ya sostuvo contactos con representantes de las alianzas Libre y Unidad para concretar la reunión; sin embargo, explicó que los viajes de Quiroga y posteriormente de Doria Medina retrasaron la definición de la fecha de ese el encuentro.

“Va a haber esa reunión, porque vamos a ver si le vamos a poner el hombro al país o le vamos a poner el otro hombro para que se caiga el Gobierno, y el país no sé qué rumbo va a tomar”, afirmó Reyes Villa al subrayar la relevancia de la cita.

Como resultado de las elecciones generales de hace un año, el partido APB-Súmate tiene seis asambleístas, Alianzas Libre 53, y Unidad 35. Setenta parlamentarios fueron elegidos de las listas del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) que ahora está dividido por el conflicto entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara.

La bancada de Libre también tiene fracturas.

En este escenario, el Ejecutivo prepara un paquete de leyes que requiere respaldo legislativo, pese a no contar con mayoría. Durante su discurso por el 6 de agosto, el primer mandatario instó a los asambleístas a priorizar los intereses regionales por encima de lineamientos partidarios.

Desde Cochabamba, Reyes Villa sostuvo que cualquier salida a la coyuntura debe pasar por acuerdos políticos formales y no por negociaciones individuales.

“Son importantes los partidos políticos, por eso es importante que el Gobierno piense en que, de hacer una alianza, tiene que hacerlo con la institucionalidad política, con el partido político, más allá de hacerla con diputados”, enfatizó.

Por su parte, Doria Medina informó recientemente que se ausentó del país debido a problemas de salud, lo que también incidió en la postergación del encuentro entre los líderes opositores.