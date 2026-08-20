La ALP da voto de confianza al ministro Zamora luego de su informe sobre BoA

País
Redacción Central
Publicado el 20/08/2026 a las 8h25
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Por más de 2/3 de los votos, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dio su voto de confianza al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien acudió a esa instancia para ser interpelado respecto a “las tarifas y la calidad de prestación por servicios de parte de Boliviana de Aviación (BoA)”.

Según los resultados de la votación, de 139 legisladores, 99 votaron por el orden del día puro y simple, 3 por la censura y 35 se abstuvieron de votar.

En detalle, por la Cámara de Diputados hubo 105 votos: 76 dieron su confianza al Ministro, 3 apoyaron la censura y 26 de abstuvieron.

En el Senado, en cambio, votaron 34 legisladores: 22 por el voto del día puro y simple, 3 por la censura y 9 abstenciones.

“Existiendo más de 2/3 por la votación del orden del día puro y simple existe voto de confianza al Ministro de Obras Públicas”, ratificó el presidente de la ALP y vicepresidente del Estado, Edmand Lara.

Informe

Durante su intervención, el Ministro de Obras Públicas enfatizó que BoA no será privatizada y señaló que se analiza convertirla en una Sociedad Pública- Privada.

Demorados

Asimismo, Zamora reconoció que BoA registró 4.825 vuelos demorados en 2026, un promedio de 20 por día. Del total, 747 tuvieron más de 30 minutos de retraso, 2.751 superaron una hora, 1.139 más de dos horas y 188 más de cuatro horas.

El ministro señaló además que BoA opera actualmente con 10 aeronaves, mientras otras nueve permanecen en tierra, y atribuyó parte de las demoras a factores internos, controles de la Felcn y Aduana, además del incremento del precio del jet fuel, que pasó de Bs 3,74 a Bs 10,77.

Comparación

Los asambleístas destacaron la presencia del ministro y criticaron la ausencia, un día antes, del ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien no acudió al acto de interpelación y fue censurado por la mayoría de los asambleístas.

La mayor parte de los asambleístas de la Alianza Libre optaron por la abstención y manifestaron que Zamora tiene que cumplir con los compromisos asumidos ante la ALP . Pocos votaron por el orden del día puro y simple.

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