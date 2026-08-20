Nevada daña a 26.200 familias y deja un muerto en Oruro; Potosí sufre más

El temporal de nieve afectó a diferentes regiones de Potosí, Oruro, La Paz y Cochabamba, paralizando el tránsito vehicular en las carreteras, dañando el forraje de los animales y provocando el deceso de una persona.

En el país hay 26.200 familias afectadas, la mayoría de la parte sur del departamento de Potosí, de donde además reportaron que murieron 750 cabezas de ganado.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, informó sobre los daños provocados por la intensa nevada y anunció el desplazamiento de ayuda humanitaria y forraje para el ganado a las zonas afectadas por el fenómeno climatológico en 323 comunidades rurales, principalmente en el departamento de Potosí.

Datos oficiales dan cuenta de que en Uyuni se tienen 8.364 familias afectadas, 2.350 damnificadas, 78.755 camélidos afectados y 750 cabezas de ganado fallecidas; en tanto que en Villazón hay 85.000 cabezas de ganado en riesgo y unas 55.000 hectáreas de pastoreo dañadas por la nevada y el intenso frío.

“Hemos identificado las necesidades: forraje para el ganado, vitaminas e insumos veterinarios, alimentos de primera necesidad, maquinaria pesada para rehabilitar caminos, frazadas y apoyo para recuperar la infraestructura productiva.

En fin, apoyo humanitario en todo sentido”, explicó en Bolivia TV.

En La Paz, la nevada provocó la suspensión del tránsito vehicular hacia los Yungas y el resto del norte del departamento. Varios vehículos quedaron varados en la Cumbre debido a la nieve y el hielo sobre la plataforma, lo que obligó a muchas personas a iniciar su retorno a la sede de Gobierno a pie ante el intenso frío.

En la carretera Cochabamba-Santa Cruz también hubo interrupciones, al igual que en el departamento de Oruro. Rivero informó que, precisamente, una persona perdió la vida en Oruro tras quedar sepultada por una copiosa cantidad de nieve.

El clima mejora

Las condiciones climáticas comenzaron a mejorar desde ayer en gran parte del occidente del país, luego de las nevadas y las bajas temperaturas registradas durante los últimos días, según el pronosticador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Diego Perales.

“Vamos a tener ya una mejoría. Aquí en la sede de gobierno, en cuanto al estado del tiempo, se espera un cielo poco nuboso en horas de la mañana, en horas de la noche y a medio día. Irá mejorando”, señaló Perales.