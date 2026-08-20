Paz pide a campesinos trabajar fuerte en agrominería

En una reunión con representantes de ayllus, el presidente Rodrigo Paz llamó a intensificar el trabajo de agrominería como alternativa económica en el actual contexto donde ha disminuido la producción de gas afectando los ingresos del país.

“Trabajemos fuerte con el tema agrominero, compañeros. Yo creo que ese es un futuro enorme para los ocho ayllus, pero tiene que ser organizado porque también hay que cuidar el medioambiente, tenemos que cuidar una serie de medidas medioambientales”, dijo el mandatario en el Palacio de Gobierno.

Indicó que con la nueva Ley de Minería se brindará mayor ventaja a quienes pretendan ingresar al rubro.

El mandatario llamó a encarar este proceso con tecnología y “no como se hacía hace 200 o 300 años, compañeros, con tecnología moderna para que genere platita, riqueza. Y que esa platita se quede en la región, esa platita se queda en el municipio, esa platita se quede para sus necesidades. Entonces no solo hay que hacer obras compañeros hay que empezar a diseñar con qué vamos a comer de aquí a 10, 15, 20, 30, años”, agregó.

El primer mandatario destacó que hay interés de inversiones externas de venir a Bolivia y trabajar en sociedad en el ámbito minero, mediante el uso de la tecnología y “ya no más picota”.

“Hoy inauguramos la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo de los Ayllus en Paz 2026, junto a las autoridades originarias del norte de Potosí y sur de Oruro.

“El diálogo, la paz, la búsqueda de encuentro, la búsqueda de obras y proyectos, eso genera solución, genera respuestas. Con la agrominería podemos hacer agro y minería a la vez. Eso genera recursos para Oruro, para Potosí y para los ocho ayllus.

“Han pasado 15 o 16 años para la segunda oportunidad de reunión de las autoridades de los ayllus con un Gobierno, y nosotros nos vamos a reunir muchas veces para que se vaya cumpliendo, paso a paso, cada una de las obras”, publicó Paz en su cuenta de Facebook.