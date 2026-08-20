Rescatan animales atrapados en la nieve en Potosí

Dos asambleístas departamentales de Potosí se sumaron a las tareas de rescate del ganado que quedó atrapado por la intensa nevada en la comunidad altiplánica de Ch’acani, del municipio potosino de Tomave.

En esta jornada, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Eva Revollo, junto con la asambleísta Ana María Colque, se trasladaron hasta la zona afectada para participar en las labores de rescate.

Las legisladoras y los comunarios tuvieron que sacar en brazos a los camélidos ateridos por el frío hasta algunos vehículos en los que los trasladaron a lugares más seguros.

Las autoridades legislativas también entregaron ropa y víveres a las familias damnificadas que, llorosos, recibieron la ayuda.

Además, se verificaron las labores que desarrolla el Ejecutivo de la Gobernación para la rehabilitación de los caminos afectados en la provincia Antonio Quijarro.