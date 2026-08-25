Diez sectores anuncian protestas y desafían el estado de excepción

País
Redacción Central
Publicado el 25/08/2026 a las 8h36
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Con el llamado de los evistas a movilizaciones en contra del decreto que sube el precio del diésel para los grandes consumidores, ya son al menos 10 organizaciones que desafían el Estado de Excepción que, hasta el momento, rige hasta el 20 de septiembre.

Cooperativistas mineros, productores, campesinos, transportistas, gremiales,  cocaleros preparan medidas contra el Gobierno de Rodrigo Paz. Dos alcaldes y autoridades municipales del norte cruceño se sumaron al rechazo, además de organizaciones empresariales.

Mientras el Decreto Supremo 5636 prohíbe las concentraciones masivas y restringe las movilizaciones sin autorización, distintos sectores sociales, productivos y sindicales han comenzado a anunciar nuevas medidas de presión, algunas de ellas con bloqueos de carreteras.

En tanto, desde el Ejecutivo anunciaron que que no retrocederán en la medida y llaman al diálogo.

Los sectores que están en pie de protesta son:

1.- Las  subcentrales, sindicatos agrarios, asociaciones productivas y autoridades municipales de Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para abrogar el DS 5676.

2.- En el ampliado del norte cruceño participaron y respaldaron el reclamo los alcaldes de Santa Rosa y San Pedro.

El alcalde de San Pedro, David Martishev, pidió que pequeños, medianos y grandes productores actúen conjuntamente y sostuvo que el reclamo responde a una necesidad económica y no a una disputa partidaria. 3.- Yapacaní. Las organizaciones sociales dieron un plazo de 24 horas para que el Gobierno abrogue el DS 5676. De no hacerlo, anunciaron nuevas medidas de presión.

4.- San Juan. El domingo realizaron una marcha y una caravana de aproximadamente un centenar de vehículos hacia la carretera Santa Cruz-Cochabamba.

5. San Julián. Los productores han advertido con medidas de presió y un bloqueo indefinido de rutas si el Gobierno no atiende su demanda.

6. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se declaró en emergencia y calificó el DS 5676 de discriminatorio e improvisado.

7. La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), la organización que aglutina a productores de los nueve departamentos también exige la abrogación del decreto.

8.Confederación de Choferes de Bolivia. Los transportistas se declararon en estado de emergencia y anunciaron un ampliado nacional.

Otros sectores que se suman a las advertencias son los arroceros, los cañeros y los productores de oleaginosas.

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