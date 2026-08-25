Espinoza desiste apelar tras censura en la ALP y el Gobierno pierde a otro ministro

José Gabriel Espinoza retiró ayer el recurso de acción de amparo constitucional que había presentado para rechazar la censura de la Asamblea Legislativa, decisión con la que confirma su salida del gabinete del presidente Rodrigo Paz.

Durante la audiencia, el abogado del vicepresidente y presidente de la Asamblea, Hernán Fabián Miranda, cuestionó que la Sala no hubiera resuelto previamente una recusación presentada contra el magistrado a cargo de la audiencia.

También observó que funcionarios públicos promovieran el amparo para defender intereses particulares y pidió explicaciones sobre una resolución que, según afirmó, ya estaba redactada antes de la lectura del memorial de retiro.

La parte accionada además solicitó que se impongan costas contra Espinoza, al considerar que el amparo fue “temerario” y que obligó a los 166 asambleístas a suspender sus labores para atender el proceso. La Sala dio por no ha lugar esta y las otras solicitudes de enmienda.

Despedida

“Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo mi esfuerzo durante estos nueve meses y con la certeza de que Bolivia hoy está en una situación distinta a la que encontramos”, dice el ahora exministro de Economía y Finanzas Públicas, en una de las partes más importantes de su mensaje en Facebook.

Espinoza retiró el recurso judicial que presentó en medio de cuestionamientos de opositores suyos, entre ellos el vicepresidente Edmand Lara, quien dijo que en la sala constitucional que Iba a analizar su caso se encontraba el papá de una funcionaria del Banco Central de Bolivia.

El exministro sostuvo que la censura se produjo “sin posibilidad de defensa” y consideró que se realizó en contra del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece las atribuciones.

Aceptación

Tras la lectura del memorial presentado por la parte accionante, el juez que dirigió la audiencia determinó aceptar el retiro del recurso y dar por concluido el proceso. “Esta Sala acepta el retiro de la acción interpuesta, por lo que se da por concluida la audiencia”, señaló el magistrado.

Antecedente

En junio de 2023, durante el gobierno de Luis Arce, el entonces ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo también fue censurado. El presidente lo destituyó mediante decreto, pero dos días después lo restituyó en el cargo.