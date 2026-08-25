Ministro de Hidrocarburos evita la censura de la ALP

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, no fue censurado por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que voto por otorgar su confianza a esa autoridad, la tarde de este martes al cabo de la sesión interpelatoria.

“No existe dos tercios para la censura del ministro. Mayoría simple ha sido el voto orden del día puro y simple y 50 abstenciones”, informó el presidente de la Asamblea, Edmand Lara, tras la votación.

En total, 151 asambleístas participaron de la votación. El orden del día puro y simple obtuvo 76 votos, 62 de Diputados y 14 del Senado; mientras que la censura alcanzó 35 votos, 17 de Diputados y 18 de senadores.

Además, se registraron 50 abstenciones, 39 en Diputados y 11 en el Senado. El resultado permitió que Blanco permanezca al frente del Ministerio de Hidrocarburos, luego de que la mayoría simple respaldara el orden del día puro y simple.

Interpelación

Durante la interpelación, Blanco ratificó que el Gobierno no pretende privatizar YPFB, aunque planteó reformar la empresa y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). También atribuyó la crisis de combustibles a problemas acumulados durante los últimos 20 años y aseguró que el Ejecutivo aplica medidas para resolver el desabastecimiento.

Los legisladores que respaldaron al ministro exigieron resultados y una solución al desabastecimiento, mientras quienes pidieron su censura cuestionaron la persistencia del problema y reclamaron acciones contra el contrabando y las presuntas mafias mencionadas durante la interpelación. La sesión concluye sin los votos suficientes para apartar a Blanco de su cargo.