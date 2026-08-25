Nieve, lluvia y viento dejan 97.000 familias afectadas en seis regiones

Las intensas nevadas, las lluvias e inundaciones y los fuertes vientos dejaron más de 97.000 familias afectadas en seis de los nueve departamentos de Bolivia, en casi dos semanas.

De este total, más de 82.000 corresponden a hogares golpeados por las nevadas.

El Viceministerio de Defensa Civil informó sobre los efectos del temporal de los últimos días en diferentes regiones entre el 11 y el 24 de agosto. En este período se registraron intensas nevadas que incidieron con mayor fuerza en zonas de Potosí, como Quetena Chico, en la frontera con Chile.

De acuerdo con los datos oficiales, las nevadas en Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija dejaron 82.728 familias afectadas y 20.760 damnificadas, además de 28.799 hectáreas y 209.143 cabezas de ganado perjudicadas.

En tanto, las lluvias y las inundaciones afectaron a 11.144 familias en 16 municipios de La Paz, Potosí y Cochabamba. El reporte también da cuenta de 2.091 familias damnificadas, dos viviendas dañadas y tres personas evacuadas.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, afirmó que la respuesta institucional se mantiene activa y que el seguimiento continuo permite identificar las necesidades prioritarias de las poblaciones afectadas.

Por otra parte, los fuertes vientos registrados en ocho municipios y 87 comunidades de Potosí dejaron 3.227 familias afectadas y 1.022 damnificadas, además de una persona fallecida.

“Los datos permiten orientar la respuesta y la información a la población”, explicó Rivero, quien añadió que “la prioridad es proteger a las familias afectadas y mantener el seguimiento continuo en todo el país”.

Las poblaciones de Potosí y Oruro volvieron a experimentar nevadas y bajas temperaturas este domingo y lunes.

Debido a la nevada, la Dirección Distrital de Educación de Potosí dispuso mantener la modalidad a distancia.

La medida también se aplicará en los distritos del departamento donde se registren nevadas y bajas temperaturas que representen un riesgo para la comunidad educativa, con el objetivo de precautelar la salud y seguridad de estudiantes, maestras, maestros y personal educativo.

Una nueva nevada también se registró este domingo en la ciudad de Oruro. Este fenómeno generó condiciones de riesgo para peatones, conductores y vecinos.