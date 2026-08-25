La nieve sepulta a las llamas y tres municipios se declaran en desastre

Los municipios de Tapacarí, Cocapata y Colomi se declararon en situación de emergencia y desastre por los efectos de las lluvias y nevadas de los últimos días, informó ayer el secretario departamental de Medio Ambiente de la Gobernación, Óscar Céspedes.

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Óscar Wilson Céspedes, informó que en Cocapata y Tapacarí aumenta casi a diario la mortandad de ganado camélido debido a las condiciones climáticas adversas. “Tenemos un reporte de Cocapata de 1.500 cabezas de ganado que ya han muerto”, lamentó.

En Cocapata, un reporte municipal da cuenta de 945 familias afectadas. Asimismo, las nevadas dejaron imágenes de llamas y alpacas atrapadas y enterradas bajo la nieve, mientras la falta de forraje agrava la situación.

El municipio reportó 945 familias afectadas y 12.199 camélidos perjudicados, de los cuales 916 murieron. El vicepresidente de Asociación Nacional de Productores de Camélidos de Bolivia, René Luna, pidió al Gobierno nacional enviar ayuda a las comunidades afectadas.

El secretario de Medio Ambiente explicó que los equipos técnicos mantienen un trabajo coordinado con los municipios que se declararon en desastre para evaluar los daños.

La autoridad exhortó a los gobiernos municipales a asumir también su responsabilidad y prever recursos para responder a este tipo de emergencias.

Carreteras

La situación en las rutas generó preocupación durante la jornada, luego de que la Policía Caminera determinó la suspensión temporal de los viajes hacia el occidente y oriente.

Tras evaluar las condiciones de la carretera, las salidas fueron habilitadas nuevamente, aunque la Policía recomendó circular con extrema precaución en los sectores donde todavía pueda existir hielo o nieve.

La Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación, Lucelia Gómez, informó que se desplegó maquinaria para atender las emergencias viales en Colomi, Sacaba y Cocapata, donde se realizaron trabajos para restablecer la transitabilidad. En este último municipio, una cuadrilla que realizaba mantenimiento programado fue destinada a restablecer la transitabilidad de la ruta departamental afectada por la nevada. También se realizan trabajos de emergencia en Totora y Tolata.

Pronóstico

El director departamental del Senamhi, Erick Sossa, informó que entre el martes 25 y el viernes 28 no se prevén nuevas precipitaciones y se espera un ascenso progresivo de las temperaturas.

En la zona andina se pronostican temperaturas mínimas de entre -2 y 0 grados Celsius y máximas de 6 a 8 grados. En los valles, las máximas estarán entre 25 y 27 grados, mientras que en el trópico llegarán a 32 y 33 grados.

Sossa explicó que las recientes precipitaciones estuvieron relacionadas con el ingreso de una vaguada desde el Pacífico y humedad proveniente de la Amazonía. En sectores por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar se registraron precipitaciones sólidas.