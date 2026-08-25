Proyecto de Ley de Inversiones aún no llega a comisión y no hay fecha de tratamiento

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Publicado el 25/08/2026 a las 14h52
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Desde la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aún no tienen el proyecto de Ley de Inversiones que había sido devuelto al Ejecutivo para corregir ciertos errores. Desde esta comisión no saben cuándo será tratado en esta instancia.

"No se tiene conocimiento exacto en qué instancia se encuentra. Tendría que llegar a la Comisión de Economía Plural para que sea tratada, pero no está en la comisión respectiva", dijo Lissa Claros, diputada de Libre que forma parte de dicha comisión.

Hace días, el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, informó que se devolvió al Ejecutivo este proyecto, que había sido enviado el pasado 11 de agosto a la ALP para su respectivo tratamiento.

Se conoció que este proyecto fue devuelto para que se corrijan ciertos aspectos técnicos. En los últimos días, algunos asambleístas mencionaron que existía una hoja en blanco dentro del documento.

"¿El Gobierno puede aprovechar para hacer modificaciones? Sí. ¿Puede hacerlas? Puede, porque al final nosotros no le hemos tratado", sostuvo Sandra Rivero, diputada del PDC.

Claros, quien cuestiona con su bancada este proyecto, indicó que no se sabe en qué fecha va a ser tratado. "No se sabe cuándo se va a debatir esto".

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