8 de cada 10 adultos mayores “sobreviven con la Renta Dignidad”

El 82% de los adultos mayores en Bolivia sobrevive con la Renta Dignidad de Bs 350 (500 hasta fin de año), informó Elizabeth Zabala, secretaria ejecutiva de la Pastoral Social Cáritas Bolivia, de la Iglesia católica, quien advirtió sobre las dificultades económicas que enfrenta este sector.

“De 1.200.000 adultos mayores que tenemos, el 82% sobrevive con la Renta Dignidad. Esa es la gran realidad que tenemos en nuestro país”, afirmó Zabala en declaraciones recogidas por la red Erbol.

La representante de Cáritas explicó que la situación económica también obliga a muchos adultos mayores a continuar trabajando. El 67% es jefe de hogar y, en las áreas urbanas, muchos recurren al comercio informal, mientras que en las zonas rurales se dedican a la producción agropecuaria.

Hogares de acogida

Esa situación y la crisis económica también afectan a los hogares de acogida de la Iglesia católica, donde el incremento de los costos de alimentación, medicamentos, pañales, personal y servicios básicos dificulta su sostenimiento. Cáritas advirtió que algunos centros están en riesgo de cierre y otros ya redujeron su capacidad.

Campaña

En este contexto, la Pastoral Social Cáritas Bolivia lanzó este miércoles la campaña nacional “Vejez digna, compromiso de todos”, para apoyar a 977 personas adultas mayores que viven en 17 hogares de acogida. El 74% de ellas presenta algún nivel de dependencia y el 80% no cuenta con acompañamiento familiar.

Zabala afirmó que, según datos recogidos por el Ministerio de Justicia en 2024, en Bolivia existen 78 centros de acogida para personas adultas mayores, donde viven alrededor de 2.240 personas.

Una parte importante de esos centros está bajo responsabilidad de la Iglesia católica, que actualmente enfrenta dificultades para sostener sus hogares, pese a que la atención de quienes no tienen familia corresponde al Estado. agregó.