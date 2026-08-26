Oviedo denuncia falta de cooperación chilena en caso ‘narcomaderas’

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 26/08/2026 a las 17h48
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció este miércoles que la Fiscalía chilena se habría negado a proporcionar muestras del cargamento de madera boliviana incautado en ese país porque supuestamente estaba impregnado con sustancias controladas.

“La Fiscalía chilena se ha negado a entregarnos muestras de las maderas para que las sometamos a verificación y análisis en laboratorios”, afirmó Oviedo, al cuestionar el manejo del caso por parte de las autoridades del vecino país, durante interpelación de los asambleístas sobre ese tema.

 

Irresponsable

El ministro también criticó las primeras conclusiones emitidas en Chile respecto del cargamento, señalando que las mismas habrían sido exageradas o imprecisas.

“El fiscal chileno, de manera irresponsable, dijo que de Bolivia salieron 108 toneladas de droga. No entra en la cabeza. Los expertos europeos y norteamericanos dijeron que eso no es posible”, manifestó.

En esa línea, Oviedo añadió que los controles realizados en ambos países no habrían detectado irregularidades en el traslado del producto forestal.

“Cabe aclarar que (en) el cargamento, al pasar por los escáneres, (en) el recinto aduanero de Bolivia, en Tambo Quemado, y en el (del) recinto aduanero de Chile, en Chungará, no (se) detectó ninguna irregularidad ni presencia de sustancias controladas”, explicó Oviedo.

La autoridad se presentó ante el pleno legislativo en el marco de su interpelación por las acciones del Ministerio de Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, donde también expuso datos sobre operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que –según informó– habría ejecutado 7.546 intervenciones en todo el país.

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