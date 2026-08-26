Paz instruye una "investigación minuciosa" en el caso Cerimedo

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, instruyó una "investigación minuciosa" en las denuncias que pesan contra el asesor presidencial Fernando Cerimedo, aseguró el viceministro de Transparencia, Yamil García, este miércoles.

"Ayer hemos recibido una instrucción expresa de parte del despacho presidencial de poder realizar una investigación minuciosa en relación a cada uno de los hechos que se han señalado", sostuvo García.

Recordó que se abrió una investigación de oficio por el posible delito de legitimación de ganancias ilícitas en contra de Fernando Cerimedo, luego de allanamientos a domicilios vinculados al asesor.

Expuso que la investigación está a cargo de la Fiscalía y que el Gobierno es parte coadyuvante en la investigación. "Como ha señalado el Presidente desde un principio todo debe investigarse y esclarecerse es por eso que nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para llegar al fondo de cada una de estas afirmaciones".