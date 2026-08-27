Diésel: su encarecimiento es un “condicionamiento” del FMI

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) pidió al Gobierno abrogar el Decreto Supremo 5676, que fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores, y el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la norma es uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El decreto 5676 al que hacía referencia el señor presidente de la FAM es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional en tanto liberación del precio de los hidrocarburos, porque no es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande", señaló Aramayo durante la reunión entre el presidente Paz, algunos de sus ministros y alcaldes del país.

Agenda municipal

La declaración se produjo después de que el presidente de la FAM, Johnny Torres, planteara como uno de los seis puntos de la agenda municipal la derogación del decreto.

"Por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los Gracos (grandes consumidores)", manifestó el edil a Rodrigo Paz.

El pedido de la FAM se suma al de sectores productivos que exigen abrogar la norma porque consideran que el alza del diésel incrementará los costos de producción y terminará afectando a los consumidores.

Productores cruceños y de otros departamentos dieron plazo hasta el domingo para la derogación y advirtieron con pedir la convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad para definir medidas.

En la reunión, Aramayo también advirtió que el país atraviesa una situación de "asfixia fiscal" y planteó que la discusión sobre las autonomías incluya sostenibilidad fiscal, revisión de competencias y mayor eficiencia en la asignación de recursos.

Agenda 50/50

El encuentro de hoy en La Paz entre alcaldes y autoridades gubernamentales tuvo el propósito de considerar la denominada Agenda 50/50, sobre la distribución ellos ingresos fiscales entre la administración central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en este caso los municipios.

“Hoy nos reunimos con la FAM-Bolivia, ACOBOL y el sistema asociativo municipal del país para avanzar en la Agenda 50/50: el equilibrio real de responsabilidades, recursos y capacidades entre el Gobierno nacional y los municipios. No es una negociación de porcentajes, es construir juntos un Estado más justo, eficiente y cercano a la gente”, señaló al respecto Paz Pereira en sus redes sociales.

Mencionó que no existe autonomía completa si esta no llega al territorio donde los bolivianos viven, trabajan y producen.

En ese marco, el presidente resaltó la instalación de las mesas técnicas que permitirán avanzar en la propuesta del 50/50, con corresponsabilidad fiscal y sostenibilidad.

Desde el Ministerio de Economía se informó que, a través de este espacio de diálogo, se busca avanzar en la estabilidad financiera de las alcaldías, equilibrar el gasto público y asegurar recursos que se traduzcan en más obras, empleo y mejores servicios para la población.

Antes del encuentro, el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, señaló que la reunión con los representantes de las asociaciones municipales contemplaba una “agenda país” que involucra a todas las autoridades y proyecta acciones para los próximos 20 años.