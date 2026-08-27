Diésel: su encarecimiento es un “condicionamiento” del FMI

País
AGENCIAS
Publicado el 27/08/2026 a las 17h48
ESCUCHA LA NOTICIA

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) pidió al Gobierno abrogar el Decreto Supremo 5676, que fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores, y el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la norma es uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El decreto 5676 al que hacía referencia el señor presidente de la FAM es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional en tanto liberación del precio de los hidrocarburos, porque no es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande", señaló Aramayo durante la reunión entre el presidente Paz, algunos de sus ministros y alcaldes del país.

 

Agenda municipal

La declaración se produjo después de que el presidente de la FAM, Johnny Torres, planteara como uno de los seis puntos de la agenda municipal la derogación del decreto.

"Por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los Gracos (grandes consumidores)", manifestó el edil a Rodrigo Paz.

El pedido de la FAM se suma al de sectores productivos que exigen abrogar la norma porque consideran que el alza del diésel incrementará los costos de producción y terminará afectando a los consumidores.

Productores cruceños y de otros departamentos dieron plazo hasta el domingo para la derogación y advirtieron con pedir la convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad para definir medidas.

En la reunión, Aramayo también advirtió que el país atraviesa una situación de "asfixia fiscal" y planteó que la discusión sobre las autonomías incluya sostenibilidad fiscal, revisión de competencias y mayor eficiencia en la asignación de recursos.

 

Agenda 50/50

El encuentro de hoy en La Paz entre alcaldes y autoridades gubernamentales tuvo el propósito de considerar la denominada Agenda 50/50, sobre la distribución ellos ingresos fiscales entre la administración central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en este caso los municipios.

“Hoy nos reunimos con la FAM-Bolivia, ACOBOL y el sistema asociativo municipal del país para avanzar en la Agenda 50/50: el equilibrio real de responsabilidades, recursos y capacidades entre el Gobierno nacional y los municipios. No es una negociación de porcentajes, es construir juntos un Estado más justo, eficiente y cercano a la gente”, señaló al respecto Paz Pereira en sus redes sociales.

Mencionó que no existe autonomía completa si esta no llega al territorio donde los bolivianos viven, trabajan y producen.

En ese marco, el presidente resaltó la instalación de las mesas técnicas que permitirán avanzar en la propuesta del 50/50, con corresponsabilidad fiscal y sostenibilidad.

Desde el Ministerio de Economía se informó que, a través de este espacio de diálogo, se busca avanzar en la estabilidad financiera de las alcaldías, equilibrar el gasto público y asegurar recursos que se traduzcan en más obras, empleo y mejores servicios para la población.

Antes del encuentro, el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, señaló que la reunión con los representantes de las asociaciones municipales contemplaba una “agenda país” que involucra a todas las autoridades y proyecta acciones para los próximos 20 años.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Riada: al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos en Nepal
2
Ante rechazo a “dieselazo”, Gobierno ratifica que no abrogará el D.S. 5676
3
Rastreo de datos revela “billetera fría” de Cerimedo con $us 200 millones
4
Luego de 9 días de silencio, Paz dice que Cerimedo “no reprentaba a su Gobierno”
5
Alcaldía derruye más de 60 edificaciones ilegales en zona Sinaí, en Sacaba

Lo más compartido

1
Ingresos por importaciones crecen en un 21,8%
2
Aviso Prodem
3
Represalia: Canadá contraataca a Estados Unidos con aranceles
4
Paz niega cualquier vínculo de su Gobierno con Cerimedo
5
Concejales de Quillacollo sospechan de una adulteración del POA 2027

Más en País

27/08/2026
Luego de 9 días de silencio, Paz dice que Cerimedo “no reprentaba a su Gobierno”
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, se refirió ayer al caso Cerimedo. Nueve días después del hecho de sicariato contra Nadia Beller, el primer...
Ver más
27/08/2026
Ante rechazo a “dieselazo”, Gobierno ratifica que no abrogará el D.S. 5676
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y su colega de Economía, Christian Morales, ratificaron ayer que el Gobierno no abrogará el Decreto Supremo (...
Ver más
El senador Leonardo Roca descifró un  código hallado en el teléfono de  Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz , y descubrió una “billetera  (digital) fría”, denominada también “wallet...
Ver más
27/08/2026
Rastreo de datos revela “billetera fría” de Cerimedo con $us 200 millones
La Cámara de Senadores aprobó este jueves el Proyecto de Ley de Acceso a la Información y lo remitió a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
Ver más
27/08/2026
El Senado aprueba el Proyecto de Ley de Acceso a la Información y lo remite a Diputados
Un contingente policial llegó cerca de las 14:00 hasta el punto de bloqueo que mantenían productores agrícolas en el puente de San Pablo, en el límete entre los departamentos de La Paz y Beni, según...
Ver más
27/08/2026
Policía gasifica a bloqueadores en el Puente San Pablo, ruta Santa Cruz - Beni
"Al no existir dos tercios, no existe voto de confianza, tampoco existe censura", señaló el presidente nato de la Asamblea Legislativa al concluir la sesión interpelatoria a Marco Antonio Oviedo.
Ver más
26/08/2026
La ALP no censuró al Ministro de Gobierno
En Portada
27/08/2026 Seguridad
Cerimedo desde la cárcel: “Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ningún poder”
La defensa de Fernando Cerimedo, investigado en Bolivia por tres casos, uno de ellos el intento de feminicidio contra la abogada Nadia Beller, difundió una...
vista
27/08/2026 Cochabamba
Gobernación de Cochabamba lleva ayuda las comunidades afectadas por la nevada en Cocapata
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, junto al secretario de Desarrollo Productivo, Oscar Casillas, entregó este jueves forraje, vituallas, herramientas...
vista
27/08/2026 País
Policía gasifica a bloqueadores en el Puente San Pablo, ruta Santa Cruz - Beni
Un contingente policial llegó cerca de las 14:00 hasta el punto de bloqueo que mantenían productores agrícolas en el puente de San Pablo, en el límete entre...
vista
27/08/2026 Economía
Agropecuarios dan hasta el lunes para abrogar el DS 5676
Sus representantes de todo el país se reunieron en Warnes y rechazaron la continuidad del nuevo precio del diésel para los grandes consumidores. El líder de la...
vista
27/08/2026 Seguridad
Beller expone fotos de Cerimedo junto a Paz en el "Escudo de las Américas" y en Casa Grande
Nadia Beller publicó este jueves en sus redes sociales fotografías que, según ella, serían de una reunión oficial en la que el argentino Fernando Cerimedo...
vista
27/08/2026 Cochabamba
Estudiantes de la Unibol desafían el estado de excepción y bloquean la ruta Cochabamba - Santa Cru
Desde la madrugada de este jueves, un grupo de estudiantes de la Universidad Indígena Boliviana “Casimiro Huanca” (Unibol Quechua) cierra la ruta nueva...
vista
Actualidad
Eso explicó el Ministro de la Presidencia en respuesta al pedido de los alcaldes del país de anular el decreto que fija...
Ver más
27/08/2026 País
Diésel: su encarecimiento es un “condicionamiento” del FMI
La concejal Leydi Santos (APP-Súmate) denunció una presunta adulteración en el Plan Operativo Anual (POA) 2027 de la...
Ver más
27/08/2026 Cochabamba
Concejales de Quillacollo sospechan de una adulteración del POA 2027
Sus representantes de todo el país se reunieron en Warnes y rechazaron la continuidad del nuevo precio del diésel para...
Ver más
27/08/2026 Economía
Agropecuarios dan hasta el lunes para abrogar el DS 5676
Las autoridades estiman que hay al menos 1.400 personas desaparecidas, de las cuales varios cientos son turistas...
Ver más
27/08/2026 Mundo
Sube a 392 la cifra de muertos por catástrofe en Nepal-Tíbet
Deportes
Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo argentinos investigados por corrupción en el fútbol mundial, alcanzaron un acuerdo...
Ver más
27/08/2026 Fútbol
Empresarios argentinos revelan “negociados” en el fútbol
Con el propósito de consolidarse como sede del ráquetbol, ayer dirigentes de esta disciplina oficializaron el...
Ver más
26/08/2026 Multideportivo
Cochabamba será escenario del Mundial Júnior de Ráquetbol en el Complejo de Sarco
Mauricio Soria fue destituido de Always Ready y Giancarlo Umaña, de Aurora. Con ellos son 34 los directores técnicos...
Ver más
25/08/2026 Fútbol
Caen otros dos entrenadores; ya suman 34 los despedidos en los clubes de la División Profesional
Con un póker de Erick Veizaga, Wilstermann le propinó una paliza (8-0) a Cala Cala en el cotejo que correspondió a la...
Ver más
24/08/2026 Fútbol
Wilster golea a Cala Cala con un póker de Veizaga
Tendencias
Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar...
Ver más
27/08/2026 Ciencia
En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy
Entre cañones, cavernas, formaciones rocosas y huellas que conservan la memoria de millones de años, el Parque Nacional...
Ver más
25/08/2026 Interesante
Hallan huellas de tortugas del Cretácico en Torotoro, el primer registro en Sudamérica
El mono araña o marimono (Ateles chamek), el primate más grande de Bolivia, fue recategorizado este año de Vulnerable (...
Ver más
24/08/2026 Medio Ambiente
El mono araña entra en peligro de extinción en Bolivia, pero el tráfico de crías no da tregua
Bolivia se prepara para observar un nuevo fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Luna, que podrá apreciarse en...
Ver más
23/08/2026 Ciencia
Eclipse "Luna de sangre" en Bolivia: ¿Cuándo y cómo verlo?
Doble Click
Dolly Parton pasó sus últimos seis meses de vida recluida en su mansión de Tennessee, con el cabello perdido por los...
Ver más
27/08/2026 Música
Últimos días de Dolly Parton en medio de una silenciosa batalla contra el cáncer
Tim Curry, un actor de carácter que creó una galería de villanos deliciosos y muy chiflados para el teatro y la...
Ver más
26/08/2026 Cine
Muere a los 80 años Tim Curry, actor icónico y estrella de "Rocky Horror Picture Show"
Es imposible pensar en Dolly Parton sin que la mente nos lleve a ese voluminoso cardado rubísimo, esas uñas infinitas,...
Ver más
26/08/2026 Música
Muere Dolly Parton, la leyenda del country que cantaba desde el corazón
La película La noche del demonio: Fuera del más allá debutó el 21 de agosto de 2026 con una recaudación mundial de 60,1...
Ver más
26/08/2026 Cultura
“La noche del demonio” supera $us 60 millones en su estreno mundial