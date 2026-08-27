Gobierno y municipios acuerdan refinanciamiento de deudas y devolución del IDH

El Gobierno y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) acordaron este jueves viabilizar el refinanciamiento de las deudas que los municipios mantienen con entidades estatales, además de consolidar la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.

“Con respecto a la deuda de los municipios, todos los del país pueden solicitar una reunión para el refinanciamiento de sus deudas con las entidades del Estado. Estamos hablando de la Caja Nacional, la Gestora y todas las entidades del sistema nacional”, informó el presidente de la FAM-Bolivia, Johnny Torres, informa un reporte de Unitel.

Respecto de los recursos del IDH, retenidos desde la gestión 2016, Torres precisó que su restitución se programará en la ley financial para el próximo año. “El segundo punto es el débito del 12%, que hemos convenido que pase a ser parte del Presupuesto General, en el presupuesto de los municipios para 2027. Este débito del 12% se va a consolidar en el presupuesto del siguiente año”, detalló el representante de los gobiernos autónomos municipales.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz informó mediante sus redes sociales que sostuvo que la reunión con el sistema asociativo municipal sirvió para avanzar en la denominada “Agenda 50/50”.

El mandatario señaló que se instalaron mesas técnicas para materializar un equilibrio real de responsabilidades, capacidades y recursos con corresponsabilidad fiscal y sostenibilidad, con el propósito de fortalecer las autonomías en el territorio.

“De esta manera estamos materializando el proceso 50/50 que fortalecerá las autonomías, mejorará la gestión pública y construirá acuerdos duraderos entre todos los niveles de gobierno”, indicó.

Torres confirmó que “hemos pedido al Gobierno el 50/50. Eso va a estar en la mesa de diálogo y concertación con el Gobierno. Hay competencias que los gobiernos municipales asumimos y que definitivamente vienen impuestas por ley”.