Intervención policial-militar despeja vía Santa Cruz-Beni

La intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas, realizada este jueves al final de la tarde, permitió despejar el bloqueo en el sector del puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz-Beni, y restablecer el tránsito vehicular.

Con el uso de agentes químicos, los uniformados lograron retirar los promontorios de tierra y troncos instalados por productores de la provincia Marbán desde el miércoles 26 de agosto.

Durante la intervención, se reportó al menos un soldado herido en el rostro, producto del impacto de una piedra en el rostro, mientras que tres personas del sector movilizado fueron arrestadas.

Cerca de las 18.00, la Policía y las Fuerzas Armadas lograron tomar el control del sector, lo que permitió que los vehículos afectados por el bloqueo pudieran transitar con normalidad y llegar a sus destinos.