Policía gasifica a bloqueadores en el Puente San Pablo, ruta Santa Cruz - Beni

Un contingente policial llegó cerca de las 14:00 hasta el punto de bloqueo que mantenían productores agrícolas en el puente de San Pablo, en el límete entre los departamentos de La Paz y Beni, según Unitel.

Los manifestantes rechazan el Decreto Supremo 5676 que eleva el precio del diésel para los grandes consumidores.

La medida se da en medio de la vigencia del estado de excepción en Bolivia.

(Noticia en desarrollo)