Rastreo de datos revela “billetera fría” de Cerimedo con $us 200 millones

País
Redacción Central
Publicado el 27/08/2026 a las 8h37
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El senador Leonardo Roca descifró un  código hallado en el teléfono de  Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz , y descubrió una “billetera  (digital) fría”, denominada también “wallet”, en la cual develó un movimiento de recepción y envió de más de $us 200 millones.

El registro analizado por Roca contiene letras y números reconocibles solo por  quienes   manejan  temas de criptominería.

Roca quien reparó en este detalle que aparece en la agenda del teléfono secuestrado al acusado de intento de feminicidio de Nadia Beller, junto con una anotación comprometedora: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? La Nadia. ¿O la eliminamos ya o estamos jodidos? ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?” (sic).

Hizo un seguimiento informático al código encriptado y descubrió datos por demás llamativos. La cuenta o “billetera fría” ahora tiene menos de $us 9, pero el rastreo realizado comprobó que movió más de $us 200 millones como una especie de puente entre quienes le depositaban y sus destinatarios, que registran millonarios movimientos, según reporte de Visión 360. Según un mapa interactivo armado sobre el flujo de transferencias, la cuenta de Cerimedo direccionaba los fondos que recibía a otras 10 cuentas. Solo una de esas cuentas tuvo movimientos de entre más de $us 500.000 y más de $us 1 millón en un período corto de seis meses, mientras que en otras superan los $us 24 millones y los $us 8 millones.

“Lo encontramos en la wallet de Cerimedo y vimos lo que movió en meses, vaciada justo cuando ya estaba detenido. No es dinero cualquiera, es rastro de criptominería con transferencias a otras 10 cuentas, de billetera fría a billetera caliente para sacar efectivo. Este hecho deja huella, y vamos a seguir el rastro del dinero hasta que sea devuelto a las arcas del Estado”, afirmó.

El dinero que se maneja en una “billetera fría” puede volverse efectivo mediante lo que se llama una “billetera caliente” en cualquier parte del mundo. Es decir, este mecanismo se utiliza para el movimiento y traslado de grandes cantidades de dinero en el entorno virtual sin que sea detectado en el mundo real.

A partir de lo encontrado, el senador Roca detecta una relación con la empresa de transferencia de dinero vinculada a Cerimedo. Esta empresa, ubicada en la exclusiva zona sur de La Paz, registraba fuertes movimientos de efectivo, y un hecho revelador es que su representante legal -un militar ahora en la cárcel- huyó con $us 700.000 que luego dijo, cuando fue capturado, que los perdió.

“Una casa de cambio, ¿qué es lo que hace? Usted lleva el dinero físico, lo entrega y le entregan criptoactivos”, aseguró el senador, y denunció que en ese momento se genera el delito de lavado de dinero: “¿Cómo lo hace para que no salten los sistemas? A través de estas pequeñitas transacciones que no dejan huellas ni de registro”, dijo Roca.

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