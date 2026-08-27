El Senado aprueba el Proyecto de Ley de Acceso a la Información y lo remite a Diputados

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Publicado el 27/08/2026 a las 13h49
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La Cámara de Senadores aprobó este jueves el Proyecto de Ley de Acceso a la Información y lo remitió a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

La propuesta tiene como eje garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública y fortalecer la transparencia en su generación, administración y gestión. Su alcance comprende a órganos del Estado, instituciones y entidades públicas, empresas públicas, universidades públicas y otras instancias que administren recursos o presten servicios públicos.

Entre sus principios centrales, el proyecto establece que la información en poder del Estado es pública como regla general, salvo las excepciones expresamente determinadas por ley. Además, reconoce que cualquier persona podrá solicitar información pública sin necesidad de justificar o explicar las razones de su requerimiento.

Durante el tratamiento en detalle, el pleno realizó ajustes al texto, entre ellos modificaciones al mecanismo encargado del seguimiento de la norma, que pasará a denominarse Observatorio, además de establecer un plazo de 90 días, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, para la reglamentación correspondiente.

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Senadores y proyectista de la norma, Soledad Chapetón, destacó que la propuesta es resultado de un trabajo iniciado en febrero, que recogió aportes de legisladores, representantes de la prensa, organizaciones de derechos humanos y experiencias normativas desarrolladas en distintas regiones del país.

"Hemos estado a la altura y al tamaño de lo que Bolivia necesita, que son instrumentos legislativos que les devuelvan y les garanticen el ejercicio de sus derechos plenos", afirmó Chapetón durante la sesión.

La legisladora remarcó además el carácter colectivo de la construcción de la propuesta, después de años de iniciativas, seguimiento y aportes provenientes de distintos sectores. "Este es un proyecto, por lo tanto, absolutamente de todos", expresó, antes de que la Cámara de Senadores concluyera su tratamiento y dispusiera su remisión a Diputados.

Según información del Senado, el proyecto fue construido a partir de un proceso de socialización, revisión técnica y recepción de aportes de distintos sectores, entre ellos legisladores, representantes de la prensa e instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Durante su elaboración también se consideraron antecedentes normativos y experiencias desarrolladas en otras regiones del país, con el objetivo de consolidar una propuesta amplia y ajustada a la realidad boliviana.

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