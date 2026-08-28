Caso Cerimedo: “Aténgase a las consecuencias”, Mariaca advierte a funcionarios que hagan “seguimiento a los fiscales”

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, advirtió a los altos funcionarios del Gobierno y de otras instituciones públicas que intenten intervenir en las investigaciones relacionadas con el exasesor presidencial Fernando Cerimedo, atenerse a las consecuencias legales de sus actos.

El mensaje se produce cuando la figura de Cerimedo está bajo investigación por distintos hechos y crecen los cuestionamientos sobre sus vínculos con funcionarios e instituciones estatales, entre ellos la primera dama, María Elena “Bibi” Urquidi.

“Para esos altos funcionarios del Ejecutivo o de cualquier institución pública del Estado, que de alguna u otra manera quieran trancar esta investigación, quieran hacer seguimiento a mis fiscales de materia en Santa Cruz y en Bolivia que se atengan a las consecuencias. Eso es lo que yo les puedo advertir, nada nos va a parar para investigar este hecho”, dijo Mariaca en conferencia de prensa.

Actualmente, el consultor argentino cumple detención preventiva por la tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, ocurrida el 17 de agosto en Santa Cruz.

En esta línea, la Fiscalía comenzó a profundizar en las relaciones que Cerimedo mantenía con distintas personas y, entre las diligencias recientes, está la declaración de un teniente coronel de la Felcn, de apellido Correa González, quien reconoció que conocía al asesor y que tuvo contacto con él.

Según explicó Mariaca, el policía declaró que Cerimedo le habría delegado asuntos de seguridad y que incluso le proporcionó material, entre ellos un dron, al igual que confirmó que recibió una llamada suya el 17 de agosto, cuando Beller ya había sido víctima del ataque.

Por otra parte, aunque desde el Gobierno se ha negado que Cerimedo tuviera un cargo formal, distintas declaraciones públicas han puesto bajo cuestionamiento el nivel de acceso que tenía a autoridades y funcionarios.

Ante este escenario, el Fiscal General aseguró que continuará supervisando la actuación de los fiscales departamentales y de materia, pero también que les dará garantías para ejercer su trabajo, remarcando que la investigación no se detendrá.

“Nada nos va a parar para investigar este hecho y que sepan, somos independientes y valientes para llevar adelante esta investigación como cualquiera que hay dentro del territorio nacional”, sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.