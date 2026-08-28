Cerimedo es procesado por tres delitos e investigado por uno

País
Redacción Central
Publicado el 28/08/2026 a las 8h44
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La Fiscalía Departamental de La Paz emitió ayer una orden de aprehensión contra Fernando Cerimedo, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Ahora,  Cerimedo es  procesado por tres delitos: intento de feminicidio contra Nadia Beller,  violencia doméstica, enriquecimiento ilícito y  es investigado en Beni por otro ilícito.

Intento de  feminidio

Beller fue atacada a tiros el lunes 17 de agosto en el ingreso de un hotel en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, por dos hombres vestidos con uniforme de delivery, que después del hecho se dieron a la fuga.

Por ese hecho, Cerimedo, expareja de la víctima, fue denunciado y enviado a la cárcel por 180 días de forma preventiva mientras siguen las investigaciones.

Intento de feminicidio

A raíz de una denuncia presentada por Nadia Beller, quien lo acusa de haber ejercido violencia en su contra. Este es un proceso penal independiente de su actividad política o de asesoría al Gobierno.

La Policía  abrió una investigación de oficio después de que Beller difundiera imágenes de moretones y denunciara públicamente que Cerimedo la había agredido físicamente.

La investigación ya está en etapa de actuaciones preliminares

Enriquecimiento

El Ministerio Público emitió ayer una nueva orden de aprehensión contra  Cerimedo, dentro del proceso por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

El mandamiento fue emitido el 26 de agosto, dentro del proceso iniciado de oficio por la Fiscalía Departamental de La Paz, luego de que se detectaran irregularidades en los bienes de Cerimedo encontrados en la sede de Gobierno.

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