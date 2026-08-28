Evismo convoca a marcha contra las “políticas neoliberales”

Organizaciones afines a Evo Morales decidieron realizar una marcha el próximo viernes 4 de septiembre en la ciudad de Cochabamba, en repudio a lo que consideran como “políticas económicas neoliberales del Gobierno”.

El anunció se realizó este viernes luego de una reunión con la participación de Evo Morales, las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba y organizaciones campesinas aliadas, donde también se declararon en “movilización permanente”.

En su resolución, los evistas condenan las políticas que consideran “neoliberales, empobrecedores y privatizadoras y el retorno al Estado neocolonial, discriminador y entreguista de nuestros recursos naturales”.

También repudian la presunta “injerencia de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Comando Sur en Bolivia”, y "el pluralismo ideológico e independencia sindical.

Rechazan, asimismo, la eliminación del Ministerio de Planificación por considerarlo un acto de injerencia e imposición extranjera.

Entre sus demandas está la abrogación del decreto supremo 5676, del ajuste del precio de diésel y otras normas.