Gobierno aplica estado de excepción y desbloquea carretera Beni-Santa Cruz

Un contingente policial llegó ayer hasta el puente San Pablo donde productores de la provincia Marbán mantenían bloqueada la carretera Santa Cruz-Beni por segundo día consecutivo y procedió a despejar la vía en el marco del cumplimiento del estado de excepción que rige en el país.

Los enfrentamiento registrados entre la Policía y los bloqueadores en el puente San Pablo dejan como saldo al menos cinco heridos y similar número de arrestados.

Los efectivos policiales gasificaron a los bloqueadores, que mantenían el corte de la carretera al Beni desde el miércoles. según reporte de El Deber.

El conflicto ingresó ayer a su segundo día con la exigencia de los movilizados de derogar el Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención al diésel para los grandes consumidores y establece un precio variable de Bs 18 por litro. Durante la mañana, representantes del gobierno y de YPFB intentaron instalar una mesa de diálogo, pero las conversaciones no prosperaron porque los productores condicionaron cualquier negociación al retiro del contingente militar.

Herido grave

De acuerdo con el reporte preliminar, entre los heridos hay uno con el cuadro clínico en reserva. Mientras que entre los arrestados, hay dos dirigentes de los bloqueadores.

Tras los enfrentamientos, la Policía obligó a retroceder a los manifestantes y despejó la ruta. De este modo se reestableció el paso de los vehículos varados en el lugar. Aunque hay que remarcar que esto duró muy poco, puesto que los bloqueadores volvieron a retomar el punto de bloqueo.

Negociación

En la mañana, una comisión de parte del Gobierno y YPFB se apersonaron hasta el punto de bloqueo para instalar una mesa de diálogo. Sin embargo, los productores exigen que se retire el personal de las Fuerzas Armadas del bloqueo en San Pablo.

Abrogación

El presidente Rodrigo Paz reafirmó ayer que esta medida, normada por el Decreto 5676, no será anulada.

“El decreto se puede mejorar, pero no se puede retroceder; porque si no, nos estaríamos engañando. Si yo retrocedo en este decreto les voy a quitar plata a ustedes.”, sostuvo el mandatario en una reunión con representantes municipales. En su argumentación, Paz remarcó que el Estado no tiene capacidad para asumir más gastos en combustibles. “Clarito y raspado, porque aquí no hay veamos cómo no hay eso de anestesia. Así de complicado y así de frente, compañeros, se lo quiero decir de frente”, sostuvo.