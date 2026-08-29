Cerimedo sobre Lara: “Está en ese lugar gracias al trabajo que se hizo”

El exasesor presidencial Fernando Cerimedo señaló este sábado en su audiencia por la presunta comisión de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado que Edmand Lara ocupa la Vicepresidencia gracias al trabajo político realizado durante la campaña de Rodrigo Paz en la segunda vuelta, pero negó que esa cercanía le haya dado capacidad para intervenir en las decisiones del Gobierno.

Su declaración respondió a las acusaciones de Lara, quien cuestionó públicamente su vínculo con el mandatario y sostuvo que existen pruebas de su influencia.

“Después del triunfo del presidente Paz, el vicepresidente Lara, que está en ese lugar gracias al trabajo que se hizo, me dio la esperanza de poder querer establecerme fuera de Argentina y empezar a abrir y expandir mis empresas de marketing y comunicación política”, declaró Cerimedo ante el juez, según un reporte de Unitel.

En la última semana, el vicepresidente Lara exigió al primer mandatario un pronunciamiento público sobre el caso y le pidiera incluso denunciar a Cerimedo, advirtiendo que existen elementos que demostrarían la cercanía entre ambos y que el estratega participaba en actividades dentro del Gobierno.

“Él debería salir, dar la cara y decir: ‘no tengo nada que ver’ y él debería denunciar a Fernando Cerimedo por hacerse pasar por su asesor porque se le ha encontrado tarjetas”, dijo Lara, refiriéndose a Rodrigo Paz.