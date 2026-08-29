Gobierno ratifica que no ejercerá injerencia en la investigación de la Fiscalía contra Cerimedo

Este sábado, el Gobierno nacional ratificó su posición formal de no ejercer ninguna injerencia sobre la investigación que desarrolla la Fiscalía General del Estado en contra del argentino Fernando Cerimedo.

“Lo que corresponde aquí es ratificar nuevamente la posición formal del Gobierno de no interferir, de no ejercer ninguna injerencia sobre la investigación, lo que el Fiscal está planteando es tener plena libertad de investigación y es lo que hemos dicho desde el primer momento”, afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en contacto telefónico con Bolivia Tv.

Reiteró que desde el punto de vista del Ejecutivo y desde la institucionalidad del Gobierno, “no hay la más mínima injerencia, no hay la más mínima intención de interferir en absolutamente nada”.

En ese marco, agregó que el Gobierno nacional está plenamente de acuerdo con la posición de la Fiscalía General respecto a que la investigación debe ser independiente y profunda. “Somos los primeros que queremos que así suceda”, aseveró.

“Por lo tanto, nos adherimos plenamente a eso, no tenemos ningún conflicto y no hemos hecho absolutamente nada, ni siquiera declarar al respecto en respeto a la investigación y así nos vamos a mantener durante todo el proceso investigativo”, concluyó.