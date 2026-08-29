Velasco y Libre exigen a la Policía no presionar a fiscales que indagan el caso Cerimedo

País
AGENCIAS
Publicado el 29/08/2026 a las 15h35
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La Bancada de Libre en la Cámara de Diputados y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco exigieron a la Policía Boliviana no presionar, condicionar ni interferir en las decisiones de los fiscales que investigan el caso relacionado con Fernando Cerimedo.

La posición surge en medio de la advertencia del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, contra funcionarios que intenten intervenir en las pesquisas que se llevan adelante en torno al estratega político, quien tiene tres investigaciones en su contra en territorio boliviano.

“Como Bancada de Libre expresamos nuestro respaldo institucional al Ministerio Público y a los fiscales que llevan adelante el caso Cerimedo. La Policía Boliviana tiene la obligación de coadyuvar con las investigaciones, pero no puede presionar, condicionar ni interferir en las decisiones de los fiscales”, reza el mensaje difundido este sábado.

“Respaldo la actuación del Ministerio Público al llevar adelante una investigación imparcial, objetiva y libre de cualquier tipo de presión o intromisión en el caso Cerimedo. Bolivia necesita que este proceso se conduzca con estricto apego a la legalidad, garantizando la independencia de los fiscales, la presunción de inocencia del acusado, el derecho a la defensa y la búsqueda de la verdad”, dijo por su parte Velasco.

Las declaraciones se conocen después de que Mariaca advirtiera públicamente a altos funcionarios del Ejecutivo y de otras instituciones estatales que intenten intervenir en las investigaciones sobre Cerimedo.

“Para esos altos funcionarios del Ejecutivo o de cualquier institución pública del Estado, que de alguna u otra manera quieran trancar esta investigación, quieran hacer seguimiento a mis fiscales de materia en Santa Cruz y en Bolivia que se atengan a las consecuencias”, dijo Mariaca en conferencia de prensa.

Actualmente, Cerimedo es investigado por distintos hechos y aumentan los cuestionamientos sobre sus vínculos con funcionarios e instituciones estatales En ese marco, la Fiscalía comenzó a profundizar en las relaciones que el asesor mantenía con distintas personas.

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